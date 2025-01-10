В Калифорнии обучили собак искать вирусы лозы и жучков на виноградниках

Американские виноделы давно ведут усиленную борьбу с виноградным мучнистым червецом, или Planococcus ficus, который сильно распространился по Калифорнии за три десятилетия. Вредитель переносит вирус виноградной листовертки, серьезно подрывающий здоровье лозы, что приводит к снижению урожайности. Мучнистый червец распространяется очень быстро — его переносят как птицы, так и комбайны и другое оборудование. Интегрированная борьба с этим вредителем включает использование химических инсектицидов и даже полное удаление лоз.
В 2023 году доктор Стефани Болтон, директор по исследованиям и обучению в области устойчивого виноградарства в калифорнийском объединении виноградарей Lodi Winegrape Commission, получила грант в размере $428 тыс. на изучение способности собак обнаруживать вирус листовертки. Исходя из обонятельных способностей пород, для обучения были выбраны два английских спрингер-спаниеля по кличкам Сови Б. и Зинни (клички отсылают к названию сортов «совиньон блан» и «зинфандель»), лабрадор Мальбек и немецкий короткошерстный пойнтер Кэб (отсылка к «каберне совиньон»).
«У собак до 300 миллионов обонятельных рецепторов против пяти миллионов у человека. Они могут учуять то, что для нас, людей, не имеет запаха», — рассказала Болтон Wine Spectator. Сейчас собаки успешно прошли тренировочный процесс. Две собаки были обучены находить запах вируса листовертки, а две — мучных клопов. Процесс выглядит так: животные проходят по каждому ряду виноградника, а учуяв мучнистых жуков или зараженную вирусом лозу, присаживаются. За свою работу животные получают вознаграждение — по словам Болтон, для них эта работа становится просто игрой. По результатам трех серий испытаний собаки обнаруживали вирусы листовертки в среднем в 93,4% случаев и определяли присутствие мучнистых клопов в 97,3% случаев.
Вчера также стало известно об исследовании, опубликованном в журнале Ecosphere, где сказано, что специально обученные собаки могут помочь выявлять вредителей в местности вокруг виноградников. Использование собак показало эффективность в борьбе с инвазивной пятнистой фонарной мухой, которая приводит к гибели 80−100% виноградных лоз на винограднике. Животные находили яйца насекомого в три и более раз чаще в лесистой местности, чем работники виноградников.