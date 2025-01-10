В Калифорнии обучили собак искать вирусы лозы и жучков на виноградниках

«У собак до 300 миллионов обонятельных рецепторов против пяти миллионов у человека. Они могут учуять то, что для нас, людей, не имеет запаха», — рассказала Болтон Wine Spectator. Сейчас собаки успешно прошли тренировочный процесс. Две собаки были обучены находить запах вируса листовертки, а две — мучных клопов. Процесс выглядит так: животные проходят по каждому ряду виноградника, а учуяв мучнистых жуков или зараженную вирусом лозу, присаживаются. За свою работу животные получают вознаграждение — по словам Болтон, для них эта работа становится просто игрой. По результатам трех серий испытаний собаки обнаруживали вирусы листовертки в среднем в 93,4% случаев и определяли присутствие мучнистых клопов в 97,3% случаев.