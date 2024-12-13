В Калифорнии нашли кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Как сообщает The Hollywood Reporter, все началось с того, что бывший сотрудник дорожного патруля Грегг Масгроув приобрел заброшенный склад, когда-то принадлежавший американскому продюсеру и певцу Брайану Лорену. Тот одно время работал с Майкл Джексоном. Грегг Масгроув, поначалу не подозревавший, какая находка ждет его в этом здании, обнаружил кассеты с 15 записями. 12 из них можно считать полноценными песнями. Кроме того, на кассетах записаны разговоры Джексона и Лорена, которые они вели во время работы.