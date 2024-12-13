В Калифорнии нашли кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Как сообщает The Hollywood Reporter, все началось с того, что бывший сотрудник дорожного патруля Грегг Масгроув приобрел заброшенный склад, когда-то принадлежавший американскому продюсеру и певцу Брайану Лорену. Тот одно время работал с Майкл Джексоном. Грегг Масгроув, поначалу не подозревавший, какая находка ждет его в этом здании, обнаружил кассеты с 15 записями. 12 из них можно считать полноценными песнями. Кроме того, на кассетах записаны разговоры Джексона и Лорена, которые они вели во время работы.
«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал», — признался Масгроув.
В записях, например, есть песня Don't Believe It. Ее фрагменты опубликованы в сети. Предположительно, она должна была войти в альбом Джексона Dangerous.
Самым «захватывающим» треком издание считает Truth on Youth. Это песня Джексона, записанная совместно с рэпером LL Cool J. Ее отличает прежде всего то, что Джексон читает в ней рэп.
Масгроув и его адвокат обратились в компанию Estate of Michael Jackson, которая контролирует имущество певца и его посмертный доход. Там провели собственное исследование, но почему-то отказались покупать аудиокассеты. Представители компании подчеркнули, что ни они, ни любой другой, кто может приобрести эти записи в будущем, не владеют авторскими правами на записи. Иными словами, эти песни Джексона могут остаться неизданными.
Однако Масгроув планирует в ближайшем будущем продать кассеты. Он намерен обратиться в четыре крупных аукционных дома.
В детстве Джексон часто плакал и чувствовал себя одиноким — у него был жесткий и властный отец. Ранее мы рассказывали, как Майкл, несмотря на тяжелое детство, стал поп-идолом.