В Калифорнии из грузовика на дорогу высыпались тонны авокадо

На шоссе в Сан-Матео (Калифорния, США) произошло ЧП — перевернулся грузовик. В машине перевозили 8 т авокадо. Фрукты высыпались на северную полосу дороги, пишет United Press International со ссылкой на местный дорожный патруль.
Авария произошла в районе 4 часов утра. Полностью восстановить движение получилось только к 9:30. В ДТП было вовлечено еще два автомобиля. К счастью, серьезных травм никто не получил. Поднимали грузовик и собирали авокадо по дороге в течение нескольких часов.
В августе 2022 года дорожный затор в Калифорнии спровоцировала фура, вылетевшая с трассы. Грузовик столкнулся с двумя машинами. В грузовом автомобиле перевозились помидоры. Несколько тонн овощей рассыпалось по дороге, проезжую часть залил томатный сок.
В ноябре 2022 года похожий инцидент произошел в подмосковном городе Реутово. Там пробка на дороге возникла из-за разбросанных солений. Из кузова легкового грузовика «газель» высыпалось несколько десятков пластиковых ведер с огурцами и яблоками. Автомобиль в ДТП не попадал и не переворачивался, водитель «газели» сразу же заметил потерю и остановил машину.
Весной этого года на северо-востоке Орегона перевернулся грузовик, который перевозил молодняк чавычи (вид семейства лососевых). В цистерне находилось 102 тыс. особей, 25 тыс. из них погибли. Остальные выжили — им удалось перепрыгнуть в близлежащий ручей Лукингглас-Крик (Lookingglass Creek). У них была возможность добраться из ручья до реки Гранд-Ронд, а затем доплыть до Тихого океана. Мальков планировали выпустить в реке Имнаха, чтобы восполнить дикую популяцию.