В Калифорнии из грузовика на дорогу высыпались тонны авокадо

Весной этого года на северо-востоке Орегона перевернулся грузовик, который перевозил молодняк чавычи (вид семейства лососевых). В цистерне находилось 102 тыс. особей, 25 тыс. из них погибли. Остальные выжили — им удалось перепрыгнуть в близлежащий ручей Лукингглас-Крик (Lookingglass Creek). У них была возможность добраться из ручья до реки Гранд-Ронд, а затем доплыть до Тихого океана. Мальков планировали выпустить в реке Имнаха, чтобы восполнить дикую популяцию.