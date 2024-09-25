В Калифорнии дикий медведь поселился в подвале дома семейной пары

В подвале Боба и Сьюзан Неслер поселился медведь. Необычный сосед у них появился около двух недель назад, семейная пара даже придумала имя для дикого зверя — Джуниор (слово junior можно перевести как «младший», «юниор», «сын»). Медведь возвращается «домой» каждое утро — около пяти часов, поздно ночью он покидает убежище и куда-то уходит, рассказывает NBC News.
Хозяева практически не жалуются на нового жильца. «Он оставляет кучи экскрементов, и это моя самая большая претензия к нему», — заявил Боб Неслер. По словам пары, медведь причиняет им не так много беспокойства, но они все же хотят освободиться от такого соседства из соображений безопасности. Неслеры остаются на связи с сотрудниками департамента рыболовства и дикой природы. При этом они согласны избавиться от Джуниора только гуманным способом.
«Мы подождем, когда медведь покинет подвал. А после я бы поговорил с владельцем дома, пусть он надежно заколотит вход», — заявил представитель Департамента рыболовства и дикой природы.
Неслеры живут в южной Калифорнии на окраине Национального заповедника Анджелес. Их дом находится в предгорье долины Сан-Габриэль. Встреча с дикими медведями здесь не редкость, возможно, поэтому пара так спокойно отнеслась к тому, что в их подвале обосновалось дикое животное.
Судя по кадрам с установленных департаментом рыболовства и дикой природы камер, у Неслеров поселился крупный пожилой черный медведь (барибал). Шерсть у таких животных может быть разного цвета — как черной, так и коричневой. Они питаются растениями, насекомыми, орехами, ягодами и всем, что покажется им съедобным, — например, содержимым мусорных баков. У черных медведей небольшие узкие головы и маленькие уши. Самки весят около 200 фунтов (90,7 кг), а самцы — до 350 фунтов (158,8 кг). Бывают и более крупные особи, чей вес достигает 600 фунтов (272,2 кг).
Встреча с черным медведем может обернуться трагедией. В ноябре 2023 года такой хищник ворвался в дом к 71-летней Патрис Миллер в Калифорнии. Он убил пожилую женщину и несколько дней питался ее останками. До этого он в течение нескольких месяцев подходил к ее дому. Женщина придумала прозвище для надоедливого хищника и пыталась защититься от него, установив на окнах решетки. Медведь проник в ее помещение, вышибив дверь. По мнению властей, его могли приманить огород и компост во дворе погибшей.