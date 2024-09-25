В Калифорнии дикий медведь поселился в подвале дома семейной пары

Встреча с черным медведем может обернуться трагедией. В ноябре 2023 года такой хищник ворвался в дом к 71-летней Патрис Миллер в Калифорнии. Он убил пожилую женщину и несколько дней питался ее останками. До этого он в течение нескольких месяцев подходил к ее дому. Женщина придумала прозвище для надоедливого хищника и пыталась защититься от него, установив на окнах решетки. Медведь проник в ее помещение, вышибив дверь. По мнению властей, его могли приманить огород и компост во дворе погибшей.