В какой угол квартиры ставить новогоднюю елку?

Приближается Новый год и декабрь — традиционный месяц для установления нарядной елки, которая является не просто декоративным элементом, а создает праздничное настроение, собирает семью и друзей, а также становится центром празднований. ошибок.
Зачем выбирать место для елки дома?
Правильный выбор угла или пространства, где будет располагаться елка, влияет на атмосферу всего празднования. Кроме того, это может повлиять на безопасность, удобство и даже восприятие пространства.
Но также стоит отметить несколько общих руководств, которые помогут вам сделать правильный выбор. Это поможет не только создать гармоничную обстановку, но и обеспечить комфортное и безопасное празднование.
Как выбрать правильный размер елки?
Первым шагом является измерение высоты и ширины вашей елки, а также пространства, в котором вы собираетесь ее установить. Новогодняя елка должна быть пропорциональна вашему помещению. Например, в маленькой квартире с низкими потолками не стоит устанавливать огромную ель — она будет выглядеть неуместно и визуально загромождать пространство.
Также не забывайте учитывать расстояние до мебели и другие объекты интерьера. Елка не должна мешать проходам или создавать дискомфорт, когда вы пытаетесь пройти мимо нее. Лучше всего, если она станет частью общего интерьера, а не будет выбиваться из общей концепции.
Следует обратить внимание на функциональность пространства, где планируется установка елки. Например, если вы часто собираетесь с друзьями и семьей, лучше всего расположить новогоднее дерево в той части комнаты, где будет достаточно места для взаимодействия. Это могут быть зоны, где расположены диваны или кресла для того, чтобы создать атмосферу уюта.
Эта же зона будет идеальной для размещения подарков. Если елка располагается в центре комнаты, вы сможете удобно украсить ее и разворачивать подарки вокруг, что добавит радости и уюта вашему празднику.
Как оформить новогоднюю елку?
Положение елки в квартире должно соответствовать общему стилю интерьера. Например, в классических интерьерах хорошо будут смотреться елки с традиционным оформлением: красными, зелеными и золотыми шарами. Если ваша комната более современная, подойдут елки, украшенные в стиле минимализма.
Каждое помещение в квартире имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе места для елки. Вот несколько наиболее распространенных помещений и их особенности.
Гостиная — это, безусловно, самое популярное место для установки новогодней елки. Здесь собрано множество элементов, которые могут дополнить атмосферу праздника. Важно, чтобы елка была видна из разных уголков комнаты. Если ваша гостиная имеет несколько выходов или арок, стоит подумать о том, как расположить ель так, чтобы она стала центром внимания.
Установка елки в спальне — это возможность создать уютную атмосферу для встреч нового года. Однако важно помнить о некоторых нюансах. Елка в спальне должна быть меньшего размера, чтобы не перегружать пространство и не мешать отдыху.
Поскольку кухня — это место, где собирается семья, установка новогодней елки может добавить праздника в обычный процесс. Но в этом случае место для елки должно быть тщательно выбрано, чтобы не мешать приготовлению пищи. Елку можно расположить на столе или в углу, где она не будет создавать помех.
Если у вас есть возможность, украшение кухни новогодними гирляндами и другой атрибутикой также создаст дополнительную атмосферу праздника. Можно использовать небольшие елочки или венки на кухонной мебели, что позволит создавать праздничное настроение, даже когда вы готовите угощения.
Для многих людей прихожая — это «лицо дома», поэтому установка там новогодней елки может стать отличным решением. Это будет первое, что увидят ваши гости, входя в дом, и это создаст первое впечатление о вашем празднике. Однако важно помнить о размере; елка в прихожей должна быть компактной, чтобы не мешать проходу.
Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, это также может повлиять на выбор места для елки. Елка может стать объектом интереса, поэтому вам нужно учитывать безопасность. Убедитесь, что ель стоит в таком месте, где к ней не так просто добраться.
Куда ставить елку по фен-шуй?
«Новогоднюю елку можно поставить туда, где вам нравится, — в любой сектор дома. Этот символ Нового года не является активатором (в фэн-шуй так называют совершение какой-либо деятельности в определенное время в определенном месте для стимулирования или привлечения нужного типа энергии — прим. ред.). Новогодняя елка, даже если она вся сверкает и мигает, практически ничего не может активировать в доме. Активатором могут служить горящая свеча (настоящий огонь), фонтан (бурлящая и активная вода), вентилятор (ветер, движение воздуха) либо сильный шум. Поэтому елочку, украшенную гирляндами, можно поставить в любом месте в доме», — рассказала aif.ru эксперт в области альтернативных стратегий и прогнозирования, консультант и преподаватель фэн-шуй Наталья Титова.