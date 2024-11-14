В какой угол квартиры ставить новогоднюю елку?

«Новогоднюю елку можно поставить туда, где вам нравится, — в любой сектор дома. Этот символ Нового года не является активатором (в фэн-шуй так называют совершение какой-либо деятельности в определенное время в определенном месте для стимулирования или привлечения нужного типа энергии — прим. ред.). Новогодняя елка, даже если она вся сверкает и мигает, практически ничего не может активировать в доме. Активатором могут служить горящая свеча (настоящий огонь), фонтан (бурлящая и активная вода), вентилятор (ветер, движение воздуха) либо сильный шум. Поэтому елочку, украшенную гирляндами, можно поставить в любом месте в доме», — рассказала aif.ru эксперт в области альтернативных стратегий и прогнозирования, консультант и преподаватель фэн-шуй Наталья Титова.