В какой период выгоднее всего брать отпуск в 2025 году

Во многих организациях уже утвердили графики отпусков на 2025 год, в некоторых — еще не успели, и у работников есть возможность ухватить себе самый выгодный отпуск. Да, не все месяцы одинаково выгодны. Отпускные рассчитываются по следующей формуле: среднедневной заработок за последний год, умноженный на количество дней отпуска.
— Самым выгодным будет отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше всего, и, соответственно, невыгодным будет самый «нерабочий» месяц, — объясняет HR-специалист Дарья Бунина.
Известно, что в нашей стране число рабочих дней в году одно из самых низких в мире. За это нужно сказать спасибо многочисленным государственным праздникам, самые продолжительные из которых приходятся на январь и май.
— В январе 2025 года всего 17 рабочих дней, в мае — 18. Это самые невыгодные месяцы для отпуска, — говорит эксперт.
Напротив, самым выгодным отпуск будет в июле и октябре. Также отпуск вполне можно взять в апреле, сентябре или декабре.
Так, к примеру, сотрудник, получающий 70 тысяч рублей в месяц, уходит в отпуск в июле, в котором 23 рабочих дня. Стоимость рабочего дня у такого сотрудника на основании дохода за последний год составляет 2389 рублей. Стоимость рабочего дня в июле — 3043 рубля.
Допустим, сотрудник берет отпуск на две недели. В этом случае он получит около 33,5 тысячи рублей отпускных. Если бы те же две недели он работал, он получил бы за них 42,6 тысячи рублей. Разница не так уж и велика.
Теперь другой пример: тот же сотрудник решает сходить в двухнедельный отпуск в январе. В этом месяце стоимость рабочего дня максимальная — 4117 рублей. Таким образом, если бы он работал, а не отдыхал две недели, то получил бы 57,6 тысячи рублей. Разница в этом случае намного ощутимее.
Отдых можно продлить, если присоединить отпуск к праздничным дням, но и в этом случае к планированию нужно подходить с головой.
— Очевидным решением кажется присовокупить отпуск к новогодним каникулам. Но в этом случае выгоднее брать отпуск в конце декабря, в котором много рабочих дней, — отмечает Дарья Бунина.
Аналогичная ситуация с майскими праздниками: чтобы не упускать выгоду работы в мае, можно взять отпуск в конце апреля.
Напомним, увеличить длину отпуска можно за счет отгулов, к примеру за работу в выходные. Также дополнительные отгулы есть у доноров.