В какой области мозга «зарождается» любовь. Исследование

Любовь к природе и животным активирует систему вознаграждения и зрительные области мозга, но не социальные области, связанные с любовью к другим людям. Однако есть исключение. Результаты показали, что у владельцев домашних животных активизировались социальные области мозга, которые обычно отвечают за привязанность к человеку, когда их попросили подумать о своих пушистых друзьях. Получается, что владельцы домашних животных воспринимают своих питомцев, членами «социальной» семьи.