В какой области мозга «зарождается» любовь. Исследование

С помощью МРТ ученые смогли определить, где возникает любовь различных направленностей. Для проведения исследования ученые попросили 55 родителей, состоящих в любовных отношениях, обдумать краткие истории, связанные с шестью различными типами любви. Затем эксперты отследили, в каких областях возникают сигналы.
Вы лежите дома на диване, и ваша любимая кошка прижимается к вам. Кот сворачивается калачиком рядом с вами и сонно мурлычет. Вы любите своего питомца.
По итогам МРТ было выявлено, что наиболее распространенный тип любви — «романтический» — вызывает повышенную активность мозга, но эта активность ограничивается областями мозга, связанными с обработкой социальных сигналов.
При этом, любовь к партнеру, друзьям и родительская любовь возникает примерно в одних и тех же областях. Исследователи были очень удивлены, узнав, что области мозга, связанные с любовью между людьми, оказались очень похожими.
Иными словами, любовь к ребенку, партнеру по отношениям и другу вызывает практически идентичную мозговую активность. Однако на незнакомых людей это не распространяется. Основное различие — в интенсивности активации: например, сострадательная любовь к незнакомцам была менее полезной и вызывала меньшую активацию мозга, чем любовь по отношению к близким людям.
Любовь к природе и животным активирует систему вознаграждения и зрительные области мозга, но не социальные области, связанные с любовью к другим людям. Однако есть исключение. Результаты показали, что у владельцев домашних животных активизировались социальные области мозга, которые обычно отвечают за привязанность к человеку, когда их попросили подумать о своих пушистых друзьях. Получается, что владельцы домашних животных воспринимают своих питомцев, членами «социальной» семьи.
Продолжая тему «любви»: о том, сколько человеку нужно времени, чтобы влюбиться, читайте по ссылке.