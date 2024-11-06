В какой комнате дома нельзя ставить рабочий стол

Работая дома, компьютерный стол нельзя ставить в спальне, так как это может нанести вред здоровью человека. Для рабочего места лучше выбрать любую другую комнату, рассказали эксперты Bristol Post.
Они отмечают, что работа в спальне может нарушить режим сна. А те, кто берет ноутбук в постель, могут столкнуться с проблемами со спиной, шеей, запястьями, вызванными неправильным положением тела во время работы. К тому же, при работе в кровати человеку будет сложнее расслабиться и заснуть, так как место отдыха перестает ассоциироваться со сном.
«Наличие письменного стола в спальне или ноутбука на прикроватной тумбочке может непреднамеренно ассоциировать спальню с работой, а не со сном. Это может повлиять на вашу способность хорошо высыпаться по ночам, даже если вы этого не осознаете», — пояснил сертифицированный тренер по здоровому сну для взрослых Чарли Дэвис.
По словам эксперта, со временем это может негативно сказаться на продолжительности и качестве сна. Плохое качество сна влияет на продуктивность и эффективность, затрудняя принятие решений, сохранение сосредоточенности, концентрацию и регуляцию настроения, что усложняет работу.
«Работа в постели плохо сказывается на осанке и может вызвать боль в спине и шее, способствуя развитию таких проблем, как “вдовий горб”. Боль в запястье может быть еще одной проблемой, поскольку из-за мягкости постельного белья и матраса трудно сохранять эргономически правильное положение в постели», — предупредил Чарли Дэвис.