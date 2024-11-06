В какой комнате дома нельзя ставить рабочий стол

Они отмечают, что работа в спальне может нарушить режим сна. А те, кто берет ноутбук в постель, могут столкнуться с проблемами со спиной, шеей, запястьями, вызванными неправильным положением тела во время работы. К тому же, при работе в кровати человеку будет сложнее расслабиться и заснуть, так как место отдыха перестает ассоциироваться со сном.