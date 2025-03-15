В каком возрасте лучше отдавать ребенка в кружки

Опять же, важно учитывать уровень сложности кружка. Потому что если вы приведете неподготовленного ребенка в секцию, где все уже занимаются два года, то он будет чувствовать себя неудачником. Ему будет казаться, что все дети гораздо талантливее, чем он. Отсюда у ребенка складывается чувство неполноценности. Часто такие ситуации возникают как раз из-за того, что малыша привели заниматься в кружок в слишком раннем возрасте. Поэтому не торопитесь.