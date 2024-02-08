В каком виде лучше есть чеснок

В чем польза чеснока?
Чеснок содержит большое количество витаминов группы В, а также целый комплекс полезных минералов. В частности, в 100 граммах этого растения содержится 90% от суточной нормы кобальта, 80% хрома, 41% марганца, 36% молибдена, 26% селена, 18% кальция.
За специфический запах и лечебные свойства чеснока отвечает серосодержащее вещество аллицин и его производные — они выделяются при измельчении чеснока. Эта специя обладает антибактериальными свойствами, в частности, уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес в ротовой полости. А вот данные о ее противовирусных свойствах пока неоднозначны: лабораторные эксперименты показали, что чеснок способен подавлять активность многих вирусов, но эффективность в исследованиях на людях не была зафиксирована.
Установлено, что регулярное употребление чеснока способствует небольшому снижению уровня липидов крови, артериального давления и склонности к тромбообразованию. Кроме того, активные вещества этого растения снижают действие токсичных для печени веществ и замедляют развитие цирроза. Также у людей, применяющих чеснок, эксперты отметили снижение риска рака желудка, толстой кишки, молочной железы и шейки матки.
Как лучше есть чеснок?
Исследования показали, что антимикробная активность чеснока снижается при его хранении и нагревании. Поэтому рекомендуется есть свежий чеснок в сыром виде, а если необходимо его нагреть, делать это не более пяти минут во время приготовления.
Чтобы чеснок принес исключительно пользу, важно соблюдать умеренность при его употреблении. Дневная норма этого продукта составляет от 1−2 зубчика в день. Чеснок активно стимулирует пищеварительную систему, поэтому при употреблении в больших количествах и особенно на голодный желудок он может способен вызвать изжогу, вздутие живота и диарею даже у людей без заболеваний ЖКТ.
Для разнообразия рациона можно приготовить полезный соус из запеченного чеснока. Он отлично подойдет для рыбы, мяса, овощей или в качестве намазки для бутербродов, отмечает Драпкина. Для приготовления соуса нужно взять 3−4 целые головки чеснока, срезав с них верхушки, затем сбрызнуть оливковым маслом и посыпать небольшим количеством соли и перца. Чеснок следует герметично завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течение 35−40 мин. — до момента, когда он станет мягким. После извлечения из духовки нужно дать чесноку остыть и выдавить запеченные зубчики из шелухи. К ним нужно добавить 100 мл растительного масла, мелко нарезанную зелень (например, петрушку, кинзу, укроп, розмарин и пр.), посолить и поперчить по вкусу, после чего перемешать в однородную массу.
Некоторые используют при лечении насморка, кожных и других болезней сок чеснока, делая из него капли или примочки. Однако, как предупреждает врач, такой сок очень едкий и может вызвать ожог кожи или слизистых.
Кому противопоказан чеснок?
Чеснок не стоит есть тем, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной системы, такими как язва желудка, хронический панкреатит, гастрит. Также его не рекомендуется употреблять людям с плохой свертываемостью крови и перед операциями, так как вещества в составе этого растения сильно разжижают кровь. Как и любой продукт, чеснок противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью.
Источник: https://t.me/