В каком виде лучше есть чеснок

Для разнообразия рациона можно приготовить полезный соус из запеченного чеснока. Он отлично подойдет для рыбы, мяса, овощей или в качестве намазки для бутербродов, отмечает Драпкина. Для приготовления соуса нужно взять 3−4 целые головки чеснока, срезав с них верхушки, затем сбрызнуть оливковым маслом и посыпать небольшим количеством соли и перца. Чеснок следует герметично завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течение 35−40 мин. — до момента, когда он станет мягким. После извлечения из духовки нужно дать чесноку остыть и выдавить запеченные зубчики из шелухи. К ним нужно добавить 100 мл растительного масла, мелко нарезанную зелень (например, петрушку, кинзу, укроп, розмарин и пр.), посолить и поперчить по вкусу, после чего перемешать в однородную массу.