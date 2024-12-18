В каком продукте содержится больше кальция, чем в молоке

«Принято считать, что молоко и молочные продукты — основные источники кальция. На самом деле, в 100 г молока содержится 120 мг кальция. В 100 г творога и кефира также содержится 120 мг кальция, в сметане — 80 мг. Зато кальций из молока хорошо усваивается благодаря лактозе, а белок обладает самым высоким коэффициентом усвоения из возможных — 1,0. Это при условии, что у вас нет непереносимости лактозы: люди с недостатком фермента лактазы не получат преимуществ в усвоении кальция и обеспечат себе проблемы с пищеварением», — предупреждает ведомство.