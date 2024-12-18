В каком продукте содержится больше кальция, чем в молоке

Капуста кале — лучший сезонный продукт для восполнения кальция в организме и снижения уровня холестерина, отмечают эксперты британской газеты Bristol Post.
Кружевные листья зеленого или фиолетового цветов не образуют кочан. Уже многие годы капуста популярна в Европе и США, где урожай собирают в ноябре-декабре. Выращивают ее и в России.
«Нам часто напоминают о пользе диеты, богатой овощами, но многие до сих пор придерживаются мнения, что для получения необходимых питательных веществ, таких как железо и кальций, нужно есть мясо и молочные продукты. Однако один конкретный вид листовой зелени, доступный прямо сейчас, опровергает это заблуждение благодаря своему впечатляющему составу питательных веществ», — отмечает издание.
Эксперты особенно выделяют содержание кальция в капусте кале. Так, в овоще содержится 250 миллиграмм кальция на 100 грамм продута, в то время как в таком же объеме цельного молока содержится всего 110−120 миллиграмм.
Также исследования показали, что ежедневное употребление 14 грамм порошка из листовой капусты в течение 8 недель значительно снизило уровень холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина), кровяного давления, количество жира на животе и уровень сахара в крови натощак.
Употреблять кудрявую капусту можно в свежем виде, в салатах, в гарнирах, как дополнение к супам и пастам.
При умеренном употреблении в составе сбалансированной диеты кудрявая капуста не представляет опасности для здоровья. При чрезмерном употреблении может привести к нарушению работы щитовидной железы. Людям, принимающим некоторые лекарства, следует проявлять осторожность из-за высокого содержания витамина К.
Какие еще продукты богаты кальцием?
Кальций необходим для поддержания здоровья костей, сокращения и расслабления сосудов, сокращения мышц, передачи нервных импульсов, секреции гормонов, напоминает Роспотребнадзор. Суточная потребность этого элемента для взрослого человека 1000 мг, в пожилом возрасте — 1200 мг. Кальцием богаты следующие продукты:
- Твердые сыры. Лидер по количеству кальция среди всей молочной продукции — сыр пармезан. В 100 г продукта содержится 1300 мг кальция, больше суточной нормы.
- Кунжут — лидер по количеству кальция среди растительных источников. В 100 г этих маленьких семечек содержится 780 мг кальция.
- Сардины атлантические. Консервированные сардины употребляются вместе с костями, поэтому в них много кальция: 380 мг на 100 г продукта.
- Бобовые. Больше всего кальция в соевых бобах — 240 мг на 100 г, в фасоли и нуте — 194 мг. Кроме того, бобовые — отличный источник растительного белка, который диетологи рекомендуют включать в сбалансированный рацион наряду с животным белком. Фасоль и бобы также содержат железо, цинк, калий.
«Принято считать, что молоко и молочные продукты — основные источники кальция. На самом деле, в 100 г молока содержится 120 мг кальция. В 100 г творога и кефира также содержится 120 мг кальция, в сметане — 80 мг. Зато кальций из молока хорошо усваивается благодаря лактозе, а белок обладает самым высоким коэффициентом усвоения из возможных — 1,0. Это при условии, что у вас нет непереносимости лактозы: люди с недостатком фермента лактазы не получат преимуществ в усвоении кальция и обеспечат себе проблемы с пищеварением», — предупреждает ведомство.