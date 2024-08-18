В каком порядке выступают стороны в суде?

В соответствии со ст. 190 ГПК РФ, первым в прениях слово дают прокурору, представителям государственных органов, органов местного самоуправления, а также организациям и гражданам, которые выступают в защиту других лиц. Если таковых не имеется, то в первую очередь заслушивают истца и его представителя, во вторую — ответчика и его представителя. Если в процессе участвует третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, то оно выступает после стороны ответчика, а третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, после выступления участников, на стороне которых оно выступает. Аналогичные правила предусмотрены и для процесса в арбитражном суде.