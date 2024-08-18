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В каком порядке выступают стороны в суде?

Слово участникам процесса предоставляют по определенным правилам.

Источник: Reuters

Слово участникам процесса предоставляют в любом виде судебного процесса. По правилам ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ выступления лиц, участвующих в деле, в том числе сторон — истца и ответчика или заявителя и заинтересованного лица, называются объяснениями. По УПК РФ обвиняемый и потерпевший дают показания, а, например, эксперты и специалисты делают заключение или также дают показания. Все в судебном заседании требует соблюдения особых правил — это касается и очередности выступлений.

В гражданском процесса сначала выступает истец, его представитель, участвующее на его стороне третье лицо (ст. 174 ГПК РФ). Во вторую очередь судья заслушивает ответчика, его представителя и участвующее на его стороне третье лицо. Если в процессе участвует прокурор или представители госорганов, их объяснения заслушивают первыми.

В уголовном процессе первым выступает государственный обвинитель — он выдвигает обвинение, представляет доказательства, допрашивает своих свидетелей. Затем слово переходит к стороне защиты: обвиняемому, его защитнику и свидетелям стороны защиты.

В каком порядке участники процесса выступают в прениях?

Прения — заключительная стадия процесса перед тем, как суд удалится в совещательную комнату для вынесения финального судебного акта. Прения — заключительная речь участников процесса — здесь они подводят итоги, анализируют ранее сказанное в судебном заседании, но ссылаться на новые обстоятельства или доказательства не могут.

В соответствии со ст. 190 ГПК РФ, первым в прениях слово дают прокурору, представителям государственных органов, органов местного самоуправления, а также организациям и гражданам, которые выступают в защиту других лиц. Если таковых не имеется, то в первую очередь заслушивают истца и его представителя, во вторую — ответчика и его представителя. Если в процессе участвует третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, то оно выступает после стороны ответчика, а третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, после выступления участников, на стороне которых оно выступает. Аналогичные правила предусмотрены и для процесса в арбитражном суде.

По ст. 292 УПК РФ, очередность выступлений в прениях определяет суд. Вместе с тем, в первую очередь заслушивают речь обвинителя, а в последнюю — защитника или подсудимого (при отсутствии защитника). В этой стадии слово может быть предоставлено также гражданскому истцу и ответчику, потерпевшему и их представителям. При этом гражданский ответчик и/или его представители всегда выступают после стороны гражданского истца.

Потерпевший и его адвокат должны выступить до защитника или подсудимого.

Если в процессе на одной стороне выступают несколько участников — обвинителей, подсудимых и т. д. — последовательность определяется по договоренности, о которой оповещают судью, либо по инициативе судьи. В отношении подсудимых важно, что сначала заслушивают тех, чьи показания «изобличают в совершении преступлений других подсудимых».