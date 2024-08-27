В какое время нужно ужинать

Наверняка каждый знает, что в разных странах — свое подходящее время для ужина. Например, в Испании принято ужинать в период с 21 до 23, в Индии — с 19 до 21, а в Великобритании — с 17:30 до 19:30. Конечно, сама культура пищи везде совершенно разнообразная, но что на этот счет говорят эксперты?