В какое время нужно ужинать

Наверняка каждый знает, что в разных странах — свое подходящее время для ужина. Например, в Испании принято ужинать в период с 21 до 23, в Индии — с 19 до 21, а в Великобритании — с 17:30 до 19:30. Конечно, сама культура пищи везде совершенно разнообразная, но что на этот счет говорят эксперты?
Согласно данным многочисленных исследований, полезнее ужинать заблаговременно до сна, так как после приема пищи должно оставаться время, чтобы прогуляться, переварить еду, а также «стабилизировать» уровень сахара в крови. Кроме того, ужин способен влиять на качество сна. Дело в том, что, если мы засыпаем с полным желудком, значительная часть энергии расходуется на переваривание еды, из-за этого могут возникнуть расстройства сна, а на утро появиться ощущение усталости.
Вопрос эксперту: во сколько же ужинать?
В идеале ужин должен быть съеден как минимум за три часа до отхода ко сну. Это позволяет привести время приема пищи в соответствие с нашими циркадными ритмами и обеспечить адекватное переваривание пищи.
Соответственно, если вы привыкли ложиться в ~ 23 часа, завершить вечернюю трапезу нужно не позднее 20 часов.
Помимо прочего, эксперты также рекомендуют стабилизировать график сна для правильной работы пищеварения. Считается, что взрослому человеку для отдыха нужно не менее 7 часов.
Если рацион питания не соответствует нормальному циркадному ритму [биологическому ритму], может увеличиться риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Если восстановить нормальный график сна не получается из-за частых поездок, воспользуйтесь следующими советами.