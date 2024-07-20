В каких яблоках больше железа — красных, зеленых или желтых

«Витаминов в яблоках практически нет, не питайте иллюзий. А уровень железа настолько незначителен, что не стоит всерьез говорить о его пользе именно в этих фруктах. Железо есть в “кровавых” продуктах, где много гемоглобина — это мясо и печень», — прокомментировала доктор Малышева.