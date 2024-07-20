В каких яблоках больше железа — красных, зеленых или желтых

Мифы о пользе яблок для здоровья и похудения развеяла врач-терапевт, кардиолог и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово».
«В яблоках очень мало железа: 1% от суточной нормы в 100 г. Это значит, что нам придется съедать в день около 10 кг яблок, что физически невозможно», — рассказал невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
«Витаминов в яблоках практически нет, не питайте иллюзий. А уровень железа настолько незначителен, что не стоит всерьез говорить о его пользе именно в этих фруктах. Железо есть в “кровавых” продуктах, где много гемоглобина — это мясо и печень», — прокомментировала доктор Малышева.
Правда, что яблоки помогают похудеть?
Миф о том, что яблоки помогают похудеть также развеяли ведущие. Они напомнили, что яблоки — весьма калорийный продукт. В 100 г яблок содержится 60 ккал.
«В большом яблоке весом 300 г содержится 180 Ккал. И примерно 10% от веса фрукта составляет сахар. То есть, в большом 300-граммовом яблоке — содержится 30 г сахара, это шесть чайных ложек!» — отметил доктор Шубин. Яблоки не помогают похудеть, добавил эксперт.
«Поэтому можно сказать, что популярная английская поговорка apple a day, doctor away — съедая одно яблоко в день, мы обойдемся без походов к врачу — это, конечно, иллюзия», — заключила телеведущая Малышева.
В яблоках какого цвета больше железа?
Железо содержится в мякоти яблок, при этом в яблочной кожуре его практически нет. Поэтому какие бы ни были яблоки — красные, зеленые или желтые, содержание железа в них примерно одинаково.
Гастроэнтеролог, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова рассказала Газете.ru о том, что четкого разделения по составу и полезным свойствам между зелеными, желтыми и красными яблоками не существует, но от цвета зависят другие характеристики этих фруктов.
«Как правило, красные яблоки более сладкие, и, как следствие, более энергоемкие. Считается, что зеленые кислые яблоки содержат меньше фруктозы, менее калорийны и поэтому более полезны. В желтых яблоках больше пектинов, что полезно для печени и отделения желчи», — объясняла доктор.
Если говорить о сезонных фруктах, то абрикос и чернослив по сравнению с яблоками содержат в 4 раза больше железа, айва — в 7 раз больше. Поэтому можно сказать, что польза железа в яблоках сильно преувеличена.