В каких странах запрещено праздновать Хэллоуин: в России ограничения вместо запрета

Интересно, что местные СМИ утверждают об увеличении количества заведения административных дел в период с 28 по 31 октября, когда и празднуется Хэллоуин. К тому же в этот период часто закрываются магазины, а, если остаются открытыми, то перед дверями часто дежурят полицейские. Владельцев же заведений устно предупреждают о запрете вечеринок и празднований в честь Хэллоуина, но подписывать ничего не просят. Некоторые журналисты все же утверждали, что те, кто 31 октября появляется на улице в маске, может быть задержан.