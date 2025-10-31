В каких странах запрещено праздновать Хэллоуин: в России ограничения вместо запрета

В первую очередь ограничения празднования Хэллоуина в некоторых странах связаны с религиозными убеждениями. Дело в том, что задумка праздника (угождение злым духам) противоречит убеждениям ислама, так как, согласно религии мусульман только Бог управляет этим миром, и никакие потусторонние силы не могут влиять на него.
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии Хэллоуин запрещен главным образом по религиозным причинам. Страна строит свое законодательство на основе строгого толкования ислама, и многие религиозные лидеры считают Хэллоуин чуждым праздником, связанным с языческими обрядами, мистикой и даже оккультизмом. Праздник воспринимается как противоречащий исламским ценностям, способный повлиять на мораль и поведение общества, особенно детей и молодежи.
Законодательно в Саудовской Аравии нет конкретного пункта, прямо запрещающего Хэллоуин с указанием точных санкций, однако любые действия, противоречащие религиозным и моралистическим нормам, могут вызвать административные или судебные меры. Наказания могут включать:
- Предупреждения и штрафы за публичные мероприятия, связанные с Хэллоуином.
- Аресты и дисциплинарные меры в случае нарушения норм нравственности.
- Закрытие магазинов, торгующих атрибутикой праздника.
Правоохранительные органы и религиозные комиссары (мутава) активно контролируют соблюдение норм, и распространение западных культурных событий без разрешения может привести к санкциям.
Объединенные Арабские Эмираты
Хотя ОАЭ — более либеральная страна, в некоторых эмиратах (например, в Дубае) Хэллоуин ограничен в официальном поле. В школах и государственных учреждениях проводится запрет на празднование, однако частные вечеринки и коммерческие мероприятия иногда проходят с согласия властей.
Празднование этого праздника сильно ограничено и контролируется из-за культурно-религиозных причин и норм шариата. ОАЭ — страна с преобладанием ислама, где традиционные и религиозные ценности занимают важное место.
На деле в школах и общественных местах официально не разрешают устраивать массовые мероприятия, связанные с Хэллоуином. Торговля атрибутикой и костюмами на Хэллоуин ограничена, но в некоторых частных магазинчиках все же можно найти нужную продукцию. Частные празднования зачастую проходят скрытно или в закрытых пространствах.
Конкретных законов, прямо запрещающих Хэллоуин, нет. Однако нарушение норм общественного порядка, проведение несанкционированных публичных мероприятий, нарушение норм морали могут повлечь штрафы, административные меры или даже депортацию для иностранцев.
Иран
В Иране Хэллоуин находится под строгим запретом. Дело в том, что он воспринимается как западный, «неисламский» праздник с мистическими и языческими элементами. Иранские власти видят в нем угрозу исконным ценностям и религиозной морали. Празднование может рассматриваться как пропаганда западного образа жизни, который противоречит официальной идеологии.
Публичное празднование Хэллоуина запрещено. Продажа атрибутики, костюмов и реквизита на Хэллоуин строго контролируется и запрещена.
Нарушение запрета может привести к штрафам, задержаниям и арестам. В случае повторных или публичных нарушений возможны более серьезные меры, включая суд и тюремное заключение. Для иностранцев возможна депортация. В ряде случаев власти проводят предостережения празднования Хэллоуина через СМИ и религиозные учреждения.
Турция
В Турции нет официального запрета на празднование Хэллоуина. Этот праздник не является традиционным и официально не признается, но многие молодые люди и коммерческие заведения все же отмечают его, особенно в больших городах и туристических зонах.
Хэллоуин воспринимается некоторыми консервативными и религиозными группами как чуждый западной культуре и исламским ценностям. Бывали случаи общественного неодобрения и призывов со стороны религиозных деятелей и политиков против празднования. В школах и университетах запрещают устраивать тематические мероприятия с Хэллоуином.
Однако официальных законов, которые запрещали бы или наказывали бы за празднование Хэллоуина, в Турции нет. В отдельных случаях возможны административные меры, если мероприятие нарушает общественный порядок или нравы, но эти случаи носят частный характер.
Узбекистан
В Узбекистане официально не запрещено празднование Хэллоуина. Однако государственные и религиозные органы рассматривают этот праздник как чуждый местным традициям и ценностям, а также как проявление западного влияния, которое может негативно влиять на молодежь и общественную мораль.
Интересно, что местные СМИ утверждают об увеличении количества заведения административных дел в период с 28 по 31 октября, когда и празднуется Хэллоуин. К тому же в этот период часто закрываются магазины, а, если остаются открытыми, то перед дверями часто дежурят полицейские. Владельцев же заведений устно предупреждают о запрете вечеринок и празднований в честь Хэллоуина, но подписывать ничего не просят. Некоторые журналисты все же утверждали, что те, кто 31 октября появляется на улице в маске, может быть задержан.
Россия
В России официального запрета на празднование Хэллоуина нет. Этот праздник не включен в список запрещенных мероприятий на федеральном уровне, и люди могут отмечать его самостоятельно. Однако в некоторых регионах и отдельных школах администрации могут ограничивать проведение тематических мероприятий, ссылаясь на вопросы морально-этических норм, традиций и религиозных убеждений.
Некоторые школы и детские учреждения инициируют запреты из-за негативного отношения к «западным» праздникам, которые считают чуждыми русской культуре.
В отдельных регионах религиозные и общественные организации выступают против Хэллоуина, связывая праздник с «оккультными практиками».
Наказания за празднование Хэллоуина в РФ отсутствуют, но ряд ограничений все же лучше соблюдать. Например, юристы утверждают, что закупка атрибутики для праздника мертвых может быть воспринята как ассоциация с сатанизмом, движением которое признано в РФ экстремистским и запрещено. Поэтому при подготовке костюмов и украшений лучше избегать символики, например, пентаграмм. Штраф в ином случае может составить до 2 тыс. рублей, либо быть заменен на 15 суток административного ареста.