В каких странах сейчас идет не 2024 год и почему

Таиланд живет по буддийскому календарю. Счет годам ведется с момента ухода Будды Гаутамы в нирвану в 543 г. до н. э. Для удобства иностранцев в стране также используют григорианский календарь (пишут оба варианта дат). Новый год в Таиланде начинается с 1 января. Но есть традиционный Новый год — Сонгкран (13 апреля). Оба праздника являются государственными выходными и с масштабом отмечаются. Разница между годами в календарях составляет 543 года. Таким образом, сегодня в Таиланде 2567 г. Буддийский календарь также используют в Лаосе, Камбодже, Мьянме, на Шри-Ланке.