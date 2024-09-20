В каких странах сейчас идет не 2024 год и почему

В мире существует более 50 календарей. Древние люди считали время, наблюдая за движением небесных тел. Так появились лунные календари, солнечно-лунные и солнечные. Есть и другой принцип летоисчисления, культурологический — когда стартом для счета лет стало важное историческое событие. Сегодня в качестве международного стандарта и для простоты глобального общения большинство стран, в том числе и Россия, используют григорианский календарь. Но есть народы, которые живут по разным хронологическим системам.
6 год в Японии
В стране используют два календаря — официальный григорианский и японскую систему летоисчисления, где года отсчитываются от начала правления текущего императора. Такой календарь состоит из названия эпохи и номера года. На престол восходит новый правитель — меняется эпоха. 1 мая 2019 г. на престол вступил император Нарухито, и началась эпоха Рэйва (по счету она уже 248-я). В официальных документах пишут две даты: по григорианскому календарю и по нынешней эпохе в стране. Сегодня в Японии идет 6-й год Рэйва.
113 год в Северной Корее
В Северной Корее наряду с обычным григорианским календарем используют чучхе. Его точкой отсчета служит год рождения основателя КНДР Ким Ир Сена (1912). Разница между годами по двум календарям составляет 1911 лет. В документах даты пишут вместе — чучхе, а в скобках григорианскую. Сейчас в Северной Корее — 113 г.
1403 год в Афганистане и Иране
В Иране и Афганистане используют персидский календарь — одну из древнейших хронологических систем. Считается, что это самый точный календарь, потому что он использует сложную систему расчетов для определения високосных годов. Новый год в стране отмечают в день весеннего равноденствия (праздник весны Навруз), который ежегодно определяют до секунды с помощью астрономических наблюдений. Календарь ведет происхождение от зороастрийской космологии, а столетиями позже усовершенствован командой астрономов во главе со знаменитым иранским математиком и поэтом Омаром Хайямом. По персидскому календарю сейчас 1403 г.
1431 год в Бангладеш
Бангладеш живет по бангла или солнечному бенгальскому календарю. Новый год начинается 14 апреля (15 апреля в Индии). От григорианского летоисчисления календарь отстает на 593−594 гг. Бангла разделен на шесть сезонов по два месяца. К привычным сезонам добавлены — летом два месяца сезона дождей, а осенью — два месяца «сухой сезон». То есть, осень и лето длятся по четыре месяца. Бенгальский календарь используют также в некоторых восточных штатах Индии. Сейчас там 1431 г.
2017 год в Эфиопии
Эфиопский календарь отстает от григорианского на восемь лет. Новый год — Энкутаташ — в Эфиопии отмечают 11 сентября (или 12-го сентября в високосный год). В эфиопском календаре 12 месяцев по 30 дней и есть короткий 13-й, состоящий всего из пяти или шести дней. В минувшем сентябре 2024-го в Эфиопии встретили 2017 г.
2081 год в Непале
Официальный непальский солнечный календарь основан на античном календаре викрам-самват. В календаре 12 месяцев с разным количеством дней — от 29 до 32 дней. Новый год в Непале начинается в середине апреля, а традиционный календарь опережает григорианский на 56 лет и 8,5 месяцев. Сейчас в Непале 2081 г.
2567 год в Таиланде
Таиланд живет по буддийскому календарю. Счет годам ведется с момента ухода Будды Гаутамы в нирвану в 543 г. до н. э. Для удобства иностранцев в стране также используют григорианский календарь (пишут оба варианта дат). Новый год в Таиланде начинается с 1 января. Но есть традиционный Новый год — Сонгкран (13 апреля). Оба праздника являются государственными выходными и с масштабом отмечаются. Разница между годами в календарях составляет 543 года. Таким образом, сегодня в Таиланде 2567 г. Буддийский календарь также используют в Лаосе, Камбодже, Мьянме, на Шри-Ланке.
4721 год в Китае
В современном Китае используют официальный григорианский календарь (его называют стандартным, западным или солнечным). Но традиционные праздники — в том числе, знаменитый китайский Новый год «Праздник весны» — отмечают по-старому, лунно-солнечному календарю. Дата у китайского Нового года переменная и приходится на январь или февраль. Календарь ведет отсчет с 2697 г. до н. э. Каждый год в нем соответствует определенному зодиакальному животному. Сейчас в Китае год деревянного Дракона — 4721 г.
5784 год в Израиле
Израиль для официальных целей использует григорианский календарь, а для соблюдения религиозных обрядов — еврейский. Лунно-солнечный еврейский календарь возник в IX веке н. э. Год в нем состоит из 12 месяцев (13-й в високосном). Еврейский новый год встречают в новолуние осеннего месяца тишрей (в 2024 г. праздник выпал на