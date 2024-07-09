В каких странах самые короткие, а в каких самые длинные рабочие недели

Современный ритм жизни и стремление к балансу между работой и личной жизнью привели к тому, что в некоторых странах рабочая неделя стала значительно короче. Как это влияет на экономику и благосостояние населения, рассказывает директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая.