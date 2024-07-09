В каких странах самые короткие, а в каких самые длинные рабочие недели

Страны с самой короткой рабочей неделей
1. Нидерланды:
— средняя рабочая неделя: 29 часов
— ВВП на душу населения: $52,500
— инфляция: 2.7%
Нидерланды уже долгое время занимают лидирующие позиции по числу рабочих часов.
«Гибкость в рабочих графиках позволяет работникам больше времени уделять семье и личным увлечениям. В результате экономика страны стабильна, с высоким уровнем ВВП на душу населения и умеренной инфляцией», — объясняет Асадчая.
Краткая рабочая неделя способствует высокому уровню удовлетворенности жизнью и производительности труда.
2. Германия:
— cредняя рабочая неделя: 34 часа
— ВВП на душу населения: $50,800
— инфляция: 2.4%
Немцы известны своей продуктивностью и эффективностью. Несмотря на сокращённую рабочую неделю, Германия остается одной из ведущих экономик мира. «Краткие рабочие недели позволяют немецким работникам сохранять высокий уровень производительности, одновременно снижая уровень стресса и выгорания», — утверждает специалист.
3. Дания:
— средняя рабочая неделя: 33 часа
— ВВП на душу населения: $60,500
— инфляция: 1.9%
В Дании приоритетом является качество жизни. Короткая рабочая неделя здесь сочетается с высокими социальными стандартами и поддержкой государства.
Это приводит к тому, что датчане чувствуют себя счастливыми и защищенными, что в свою очередь положительно сказывается на экономике.
Страны с самой длинной рабочей неделей
1. Южная Корея:
— средняя рабочая неделя: 52 часа
— ВВП на душу населения: $32,200
— инфляция: 3.5%
Южная Корея известна интенсивным трудоголизмом. Длинные рабочие недели приводят к высокому уровню стресса и выгорания среди работников, что негативно сказывается на их здоровье и производительности. Несмотря на это, экономика страны демонстрирует значительный рост.
2. Мексика:
— средняя рабочая неделя: 48 часов
— ВВП на душу населения: $10,000
— инфляция: 4.0%
В Мексике длинные рабочие недели часто сопровождаются низкими заработками и условиями труда, что приводит к низкому уровню жизни и высокому уровню бедности. Экономика страны страдает от низкой производительности и высокой инфляции.
3. Греция:
— Средняя рабочая неделя: 44 часа
— ВВП на душу населения: $19,000
— Инфляция: 0.6%
Греция, несмотря на долгие рабочие часы, сталкивается с экономическими трудностями, включая высокий уровень безработицы и долга.
Но вместе с тем, как подчеркивает Асадчая, длинные рабочие недели не способствуют повышению производительности, что осложняет экономическое восстановление страны.
По словам эксперта, Россия занимает промежуточное положение между странами с короткими и длинными рабочими неделями.
С одной стороны, стабильная рабочая неделя (40 часов) позволяет поддерживать уровень производительности на приемлемом уровне. С другой стороны, высокий уровень инфляции и относительно низкий ВВП на душу населения указывают на необходимость структурных реформ и улучшения условий труда.
Короткие рабочие недели в Нидерландах, Германии и Дании демонстрируют, что меньшие часы работы могут способствовать повышению уровня жизни и стабильности экономики.
В то же время длинные рабочие недели в Южной Корее, Мексике и Греции не всегда приводят к экономическому благополучию и часто сопряжены с негативными социальными последствиями.
«Россия, находясь посередине, имеет потенциал для улучшения условий труда и повышения экономических показателей», — подытожила эксперт.