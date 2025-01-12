В каких странах мира уже есть 4-дневная рабочая неделя?

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, в беседе с «РИА Новости» заявил, что в России может появиться 4-дневная рабочая неделя, вместо привычной пятидневки.
«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно, — подчеркнул депутат. — Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие».
В чем преимущества 4-дневной рабочей недели?
Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю обсуждают уже более 10 лет. Эксперты Международной организации труда (МОТ) в 2014 году предложили этот проект, чтобы предоставить работникам третий выходной.
Во-первых, чем меньше дней человек работает, тем больше у него времени и сил остается на отдых и занятие собственным здоровьем, поскольку многие заболевания вызваны именно переработками. В их числе: сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные и репродуктивные проблемы, нарушения опорно-двигательного аппарата, хронические инфекции, проблемы с психическим здоровьем.
«Если вы мне не верите, спросите рабочих в Японии и Корее, где такие слова, как “кароси” и “квароса”, которые буквально означают “смерть от переутомления”, являются частью повседневного лексикона. Переход на четырехдневную рабочую неделю помог бы сократить эти серьезные проблемы со здоровьем и связанные с ними расходы», — утверждал эксперт МОТ Джон Мессенджер.
Во-вторых, укороченная неделя позволит принимать на работу двух сотрудников вместо одного, что позволит создать дополнительные рабочие места, а не сокращать численность персонала.
В-третьих, нововведение позволит повысить мотивацию сотрудников, а значит, и их производительность.
«Доказано, что более короткий рабочий день повышает мотивацию работников, снижает количество прогулов, снижает риск ошибок и несчастных случаев, а также препятствует текучести кадров. Таким образом, сокращение рабочей недели хорошо не только для работников, но и для бизнеса», — отмечал Мессенджер.
В-четвертых, короткая рабочая неделя благоприятно скажется на окружающей среде. Люди будут меньше ходить и ездить на работу, а значит, сократится количество выбросов в атмосферу выхлопов и углекислого газа. Снизится потребление электроэнергии, что в конечном счете приведет к «более зеленой» экономике.
В-пятых, четырехдневная рабочая неделя помогла бы улучшить баланс между работой и личной жизнью сотрудника, сделав его счастливее.
В каких странах уже введена 4-дневная рабочая неделя?
Большинство стран по-прежнему ориентированы на пятидневную рабочую неделю. Однако многие все же «примеряют» четырехдневку на практике. В качестве ключевой модели предприятия в основном используют переход на 32-часовую неделю (четыре дня по восемь часов), либо на 40-часовую (10-часовой рабочий день). Также встречается 36 и 38-часовые рабочие недели.
К примеру, масштабный эксперимент 4 Day Week Global был проведен в Великобритании. С июня по декабрь 2022 года 61 британская компания (это порядка 2 900 сотрудников) стала участником пилотного проекта по переходу на четырехдневку. В результате 56 из 61 компании (более 90%) продолжают придерживаться 4-дневной рабочей недели до сих пор, а «18 компаний заявили, что их политика будет изменена навсегда», говорится в отчетах 4 Day Week Global. По итогам пробного периода 39% британских сотрудников испытывали меньший стресс, а у 71% к концу исследования снизился уровень эмоционального выгорания. Число больничных и увольнений сократилось на 65 и 57% соответственно, а выручка компаний выросла в среднем на 35%. Отмечается, что отдельные организации в США, Германии, Канаде, Швеции, Норвегии, Ирландии, Новой Зеландии и других странах также стали участником пилотной программы и тестировали у себя новый подход в организации труда.
Так, в 2021 году Испания объявила о добровольном, общенациональном, трехлетнем испытании 32-часовой рабочей недели.
В Исландии после четырехлетнего эксперимента (с 2015 по 2019 год) почти 1% от экономически активного населения страны перешел на сокращенную рабочую неделю.
С 1 января 2022 года власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о переходе госслужащих на сокращенную рабочую неделю, длительностью четыре с половиной дня (с понедельника по четверг, а в пятницу рабочий день заканчивается в 12:00). Выходные — почти вся пятница, суббота и воскресенье.
В 2022 году в период пандемии коронавируса власти Бельгии разрешили своим гражданам работать четыре дня в неделю вместо пяти (до 10 часов вместо 8) с сохранением зарплаты, но при согласии работодателя и профсоюзов.
С 1 июля 2023 года в Казахстане введена четырехдневная рабочая неделя, которую работник с согласия работодателя может чередовать с пятидневкой или шестидневкой.
По данным Bloomberg, в Литве с 2023 года работники государственного сектора с детьми в возрасте до трех лет могут работать 32 часа в неделю. Сокращенная рабочая неделя не распространяется на работников частного сектора.
В 2023 году парламент Чили одобрил поэтапный переход рабочей недели с 45 до 40 часов до конца 2028 года. Новая норма, по данным ТАСС, также дает чилийцам возможность работать четыре дня в неделю. «В 2024 году рабочая неделя в Чили должна уменьшиться до 44 часов, в 2026 году — до 42 часов, в 2028 году — до 40 часов», — отмечает издание. Пока же в Латинской Америке такая норма (до 40 часов) действует только в Эквадоре (с 1980) и Венесуэле (2012).
По сведениям Japan Times, правительство японской столицы Токио планирует ввестичетырехдневную рабочую неделю с апреля 2025 года. Цель — помочь работающим матерям и в целом повысить рождаемость. Об аналогичных планах на 2026 год сообщили власти префектуры Мияги. Некоторые префектуры Японии, такие как Ибараки, Тиба, Кудзи, Ивате уже ввели выборочную четырехдневку для своих сотрудников, отмечает издание.
Как относятся в России к идее 4-дневной рабочей недели?
В 2024 году был проведен опрос среди россиян об отношении к 4-дневной рабочей неделе. Каждый второй заявил, что мечтает о сокращенной рабочей неделе. 71% респондентов, работающих в графике пятидневки, уверены, что справятся с нагрузкой в сокращенную рабочую неделю (работники моложе 34 лет).
«При введении 4-дневной рабочей недели 26% россиян потратят освободившийся день на семью и детей, 22% — на отдых, 16% — на подработку. 13% россиян в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% россиян потратят на личные дела. По 8% россиян посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам», — говорится в исследовании.
Противники идеи (респонденты от 45 лет и старше), наоборот, обеспокоены тем, что не справятся со всеми задачами за четыре дня, а также их волнует оплата труда. Именно финансовый вопрос чаще всего становится камнем преткновения в этой дискуссии. Россияне опасаются, что, сократив количество трудодней, увеличив при этом время работы с 8 до 10 часов, работодатели будут стремиться уменьшить оклад. «При четырехдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь», — обеспокоены участник опроса.
Напомним, сейчас в России, согласно Трудовому Кодексу РФ, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Причем рабочая неделя может быть разной: пятидневной, шестидневка, неполная рабочая неделя или с выходными по скользящему графику. Все эти нюансы прописываются в трудовом или коллективном договоре, либо в правилах внутреннего трудового распорядка. Месячная зарплата не может быть ниже МРОТ (с 1 января 2025 года — 22 440 рублей).