В каких странах мира уже есть 4-дневная рабочая неделя?

К примеру, масштабный эксперимент 4 Day Week Global был проведен в Великобритании. С июня по декабрь 2022 года 61 британская компания (это порядка 2 900 сотрудников) стала участником пилотного проекта по переходу на четырехдневку. В результате 56 из 61 компании (более 90%) продолжают придерживаться 4-дневной рабочей недели до сих пор, а «18 компаний заявили, что их политика будет изменена навсегда», говорится в отчетах 4 Day Week Global. По итогам пробного периода 39% британских сотрудников испытывали меньший стресс, а у 71% к концу исследования снизился уровень эмоционального выгорания. Число больничных и увольнений сократилось на 65 и 57% соответственно, а выручка компаний выросла в среднем на 35%. Отмечается, что отдельные организации в США, Германии, Канаде, Швеции, Норвегии, Ирландии, Новой Зеландии и других странах также стали участником пилотной программы и тестировали у себя новый подход в организации труда.