В каких странах лучше не курить: жесткие антитабачные законы мира

В Финляндии, кроме стандартного запрета на курение в общественных местах, нельзя дымить во время ходьбы, в присутствии ребенка младше 15 лет и на балконах жилых домов. Нарушителям грозит штраф от 50−150 евро, что примерно равно 5000 — 15 000 рублей, до тюремного заключения на полгода. Для сравнения: россияне за несоблюдение антитабачного закона платят от 500 до 1500 рублей, а об аресте и вовсе речь не идет.