В каких странах лучше не курить: жесткие антитабачные законы мира

Проект на рассмотрение вносили депутаты из партии ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким. По мнению представителей профильного ведомства, при принятии такого закона нарушились бы права собственников жилья и возникли бы сложности с привлечением к ответственности злостных курильщиков, в частности при определении заступа на запрещенные пять метров.
Предложение ЛДПР, безусловно, оказалось не самым типичным, однако в мировом опыте достаточно лояльным. Предлагаем «попутешествовать» по другим странам и погрузиться во вселенную самых жестких антитабачных законов на сегодняшний день.
Бутан
В государстве Южной Азии в 2004 году ввели запрет на продажу и употребление табака. Полное ограничение курения действует в королевстве по сей день. Штраф за употребление сигарет на территории страны составляет 175 евро, что примерно равно 18 000 рублей. Распространителей табака лишают свободы на срок до пяти лет.
Финляндия
В Финляндии, кроме стандартного запрета на курение в общественных местах, нельзя дымить во время ходьбы, в присутствии ребенка младше 15 лет и на балконах жилых домов. Нарушителям грозит штраф от 50−150 евро, что примерно равно 5000 — 15 000 рублей, до тюремного заключения на полгода. Для сравнения: россияне за несоблюдение антитабачного закона платят от 500 до 1500 рублей, а об аресте и вовсе речь не идет.
Япония
В Японии функционирует система продажи сигарет после предъявления специальной карточки — «паспорта курильщика». Таким образом, в стране борются с вредной привычкой в среде молодых людей до 20 лет. На «паспорт курильщика» наносятся фотография, имя и индивидуальный номер владельца.
Румыния
В Румынии запрещается курить на улицах. За нарушение придется заплатить штраф от 100 до 500 леев, что примерно равно 2000 — 10 000 рублей.
Италия
Аналогичный Румынии закон приняли с 1 января 2025 года в итальянском Милане. Исключение — изолированное место на расстоянии не менее десяти метров от остальных людей. Поиск способа измерения удаленности курильщика от прохожих, как видим, миланские власти не напугал. За пренебрежение правилами нарушителя попросят заплатить от 41 до 249 долларов, что примерно равно 4000 — 25 000 рублей.
При этом в итальянском Турине строго запрещено курить возле детей. Беременные женщины также защищены законом от дыма — за распространение сигаретных смол рядом с ними тоже придется заплатить штраф.
Малайзия
В историческом городе Малакка действует полный запрет на курение. Любителей подымить обяжут выплатить штраф от 100 до 1500 долларов, что примерно равно 10 000 — 147 000 рублей.
Непал
В стране между Индией и Тибетом не продадут сигареты не только молодым людям до 18 лет, но и беременным женщинам. Штраф за такое правонарушение предполагает выплату 10 000 рупий, что примерно равно 11 000 рублей.
ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах, кроме стандартных ограничений для общественных мест, запрещается выращивать табак, дымить на балконах и курить в автомобиле в присутствии детей до 12 лет. Продажа сигарет допускается исключительно в отведенных для этого местах. Нарушителям закона придется проститься с 1 000 000 дирхамов, что примерно равно 27 000 000 рублей, либо отправиться в тюрьму на два года.
Сингапур
В стране действует общий запрет на употребление табака в общественных местах, в частности учитывается расстояние от курильщика до остальных людей, которое должно быть не меньше пяти метров. Нарушителям придется заплатить от 200 до 1000 сингапурских долларов, что примерно равно 15 000 — 73 000 рублей.
Карается и бросание окурков в общественных местах. За такое необдуманное действие выпишут штраф в 500 сингапурских долларов, или 36 000 рублей.
ЮАР
В Южно-Африканской Республике запрещается курить не только в общественных заведениях, но и повсеместно на открытом воздухе. За нарушение правил грозит уплата 500 рандов, что примерно равно 2500 рублей.