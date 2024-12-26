В каких случаях вводится режим ЧС и для чего он необходим

Техногенные катастрофы происходят в результате человеческой деятельности. Это может быть выброс токсичных веществ на предприятиях, взрывы на заводах или аварии на химических и нефтяных объектах. Также сюда относятся транспортные катастрофы, такие как крушения поездов и авиакатастрофы, которые могут привести к массовым жертвам и разрушениям.