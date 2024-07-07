В каких случаях противопоказана лазерная коррекция зрения

Один из современных методов решения проблем со зрением — лазерная коррекция. Но она подходит не всем. Каким пациентам такая операция противопоказана и какие есть альтернативы? Об этом рассказали эксперты круглого стола издания «Доктор Питер».
В каких случаях запрещена лазерная коррекция зрения
Врач-офтальмолог, хирург офтальмологического центра ЗРЕНИЕ Марина Максимова рассказала, что лазерная коррекция зрения (ЛКЗ) запрещена при высоких степенях нарушения рефракции (преломлении света в оптической системе глаза), при тонкой роговице. Также этот метод не подходит пациентам моложе 18 лет.
Ведущий рефракционный хирург Клиники микрохирургии глаза «Счастливый Взгляд» Тимур Чураков подчеркнул, что любая операция лазерной коррекции истончает роговицу, поэтому один из важнейших параметров, которые исследуют врачи, это ее исходная толщина. Если она недостаточна, то ЛКЗ противопоказана, потому что есть риск, что роговица потеряет свои опорные свойства, начнет дальше истончаться, мутнеть.
Это состояние называется кератоэктазией, или вторичным кератоконусом. Кератоконус бывает и первичным — если роговица истончается, изгибается без всяких вмешательств. В этом случае лазерную коррекцию тоже не проводят.
Главный врач клиники «Эксимер» в Петербурге, офтальмохирург Евгений Гурмизов ключевыми ограничениями для ЛКЗ называет прогрессирующую близорукость и такие заболевания, как глаукома, катаракта, патологии роговицы. Он отметил, что совершенствование технологий лазерной коррекции зрения позволяет расширить возможности врачей и снять ряд ограничений, даже оперировать пациентов с тонкой роговицей.
Чем можно заменить ЛКЗ
Как рассказал Тимур Чураков, если лазерная коррекция невозможна из-за параметров роговицы, то используется метод имплантации внутриглазных контактных линз — факичных линз. Они называются так от слова «факос» — «хрусталик», потому что держатся как раз на нем. Бывают и внутриглазные линзы, которые крепятся к радужке.
«Это основной метод, который мы применяем в тех случаях, когда нельзя делать лазерную коррекцию», — подчеркнул врач.
Евгений Гурмизов отметил, что факичные линзы изготавливаются из биосовместимых материалов, поэтому организм их не отторгает. Такой способ коррекции зрения дает прогнозируемые оптические результаты, сохраняет целостность роговицы и, что важно, он обратим.
Тимур Чураков сообщил, что пациенты с тонкой роговицей от природы встречаются все чаще, однако доля операции по имплантации факичных линз в общем объеме сейчас составляет не более 2−3%. Все остальное — это операции ЛКЗ.
При утраченной природной эластичности и прозрачности хрусталика может быть рекомендована ленсэктомия — рефракционная замена хрусталика, сообщил Евгений Гурмизов. Во время такого вмешательства сначала удаляется природный хрусталик, а затем на его место устанавливается интраокулярная линза, имеющая необходимую преломляющую способность.
В зависимости от потребностей пациента подбирается модель искусственной линзы (монофокальная, мультифокальная, трифокальная или линза с расширенным фокусом).
При прогрессирующей близорукости применяются склероукрепляющие операции. Они ограничивают увеличение размера глазного яблока в передне-задней оси, тем самым останавливая прогрессирование миопии, добавил Евгений Гурмизов.
Также он рассказал, что при нарушениях формы и функций роговицы (в том числе кератоконусе) применяется кератопластика. Это хирургическое вмешательство на роговичной оболочке глаза, при котором проводят замену патологических участков трансплантатом. Эта процедура восстанавливает прозрачность роговицы, ее форму и структуру, частично или полностью останавливает прогрессирование заболевания, улучшает зрительные характеристики.
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Айгуль Сабитова