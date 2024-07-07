В каких случаях противопоказана лазерная коррекция зрения

Ведущий рефракционный хирург Клиники микрохирургии глаза «Счастливый Взгляд» Тимур Чураков подчеркнул, что любая операция лазерной коррекции истончает роговицу, поэтому один из важнейших параметров, которые исследуют врачи, это ее исходная толщина. Если она недостаточна, то ЛКЗ противопоказана, потому что есть риск, что роговица потеряет свои опорные свойства, начнет дальше истончаться, мутнеть.