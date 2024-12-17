В каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков. Примеры

Даже если животное тихое, но становится источником неприятного запаха (например, речь о коммунальной квартире), то соседи должны составить письменную претензию к владельцу животного, а при отказе в ее удовлетворении или отсутствии реакции обратиться в органы жилищного надзора и к участковому. Следует зафиксировать неприятный запах с помощью показаний свидетелей и соответствующей экспертизы, после чего потребовать в судебном порядке от владельца животного устранить запах, а также выплатить компенсацию за причиненные неудобства, пояснил адвокат Виталий Ревзин.