В каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков. Примеры

Содержать домашнее животное — это финансовая, моральная и юридическая ответственность. Питомец нуждается во внимании и уходе, а соседи требуют покоя и соблюдения санитарных норм и норм безопасности. Хозяева должны своевременно кормить, лечить, выгуливать домашних животных, убирать за ними на прогулках, следить, чтобы они никому не причинили вреда. На деле, часто происходят обратные ситуации, возникают конфликты между владельцами животных и живущими рядом людьми.
РБК Life выяснил у экспертов, когда и в каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков и что грозит за ненадлежащее исполнение обязанностей владельцам животных. На вопросы редакции ответили адвокаты Наталья Хурчакова и Виталий Ревзин.
Покой соседей
Пример: В Тамбове жители многоэтажки пожаловались на соседа, который держит в квартире несколько собак. Из жилища доносится лай и неприятный запах. Горожане многократно обращались с заявлениями в различные инстанции, но найти решения не смогли, в итоге многие просто съехали из этого дома.
При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Конечно, собаке нельзя объяснить про законы и в какое время лаять нельзя. Но это уже зона ответственности хозяев.
Если животное нарушает покой соседей громкими звуками (лаем, рычанием, хрюканьем, воем, мяуканьем — список можно продолжать), то соседи вправе требовать от владельцев питомца компенсации за нарушение последними тишины. Как пояснила адвокат Наталья Хурчакова, в данном случае хозяин животного не выполняет требования по его содержанию, учитывающие интересы жителей многоквартирного дома. Она привела пример из судебной практики.
«Первый кассационный суд общей юрисдикции принял решение по иску жительницы Липецка о том, что соседские собаки нарушают тишину в частном жилом секторе. Запретить держать собак на участке соседу нельзя, но, если они нарушают своим лаем покой соседей, последние вправе потребовать компенсацию. Отмечу, что привлечь к административной ответственности владельцев собак за лай последних нельзя», — пояснила юрист.
Ненадлежащее содержание животных в квартире
В статье 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» говорится, что предельное количество домашних животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Статья 8.52. Кодекса об административных правонарушениях России «Несоблюдение требований к содержанию животных» подразумевает, что владелец животных может быть оштрафован в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Кроме того, если речь идет о жестоком обращении с животными, то штраф составит от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Также владельцу животных могут запретить их содержание в помещении, продолжила Хурчакова.
Как ранее писал РБК Life, если сосед завел настолько много животных, что шум, грязь и запах начали приносить дискомфорт, можно попробовать начать с переговоров с собственником квартиры.
Если хозяин отказывается идти навстречу соседям, то можно обратиться в управляющую компанию дома с требованием провести проверку квартиры на предмет нарушения правил пользования жилым помещением или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.
Если и это не помогло, следует обратиться к участковому и в Роспотребнадзор. При этом рекомендуется заручиться поддержкой нескольких жильцов, а лучше — всего подъезда. Это поможет повысить шансы на рассмотрение проблемы.
«Московский городской суд, к примеру, оставил в силе решение суда первой инстанции о полном запрете содержания в жилом помещении собак и обязании привести квартиру в надлежащее санитарное состояние. Бессрочный запрет в данном случае рассматривается как единственная мера, способная предотвратить в дальнейшем эксцессы, связанные с нарушением требований по содержанию животных ответчиком», — рассказала редакции адвокат Наталья Хурчакова.
Даже если животное тихое, но становится источником неприятного запаха (например, речь о коммунальной квартире), то соседи должны составить письменную претензию к владельцу животного, а при отказе в ее удовлетворении или отсутствии реакции обратиться в органы жилищного надзора и к участковому. Следует зафиксировать неприятный запах с помощью показаний свидетелей и соответствующей экспертизы, после чего потребовать в судебном порядке от владельца животного устранить запах, а также выплатить компенсацию за причиненные неудобства, пояснил адвокат Виталий Ревзин.
Животное убежало и забралось в чужую квартиру
Пример: осенью 2023 года жительница Москвы обнаружила в своей квартире змею. Это произошло во время уборки. Экзотическую рептилию поймали приехавшие на вызов спасатели — при помощи пищевого контейнера. Эксперты определили, что это неядовитый красно-желтый маисовый полоз. Особей этого вида змей, отличающихся разнообразными окрасами, нередко заводят как домашних питомцев. Но змеи часто «сбегают» из-за неопытности хозяев.
В случае побега животного и его проникновения в чужую квартиру или на чужой участок, хозяин может быть привлечен по суду к ответственности и выплатить компенсацию за причиненный моральный или материальный вред соседу, пояснил адвокат Виталий Ревзин.
Например, если сосед испугался (увидев змею, даже неядовитую) и будет документально доказано, что причиной негативных последствий для здоровья стало именно проникновение животного в его жилище, то с владельца взыщут компенсацию. Кроме того, владелец беглеца может быть оштрафован.
Куры и козы на балконах
Пример: В Калуге житель многоквартирного дома обустроил курятник на балконе. Соседи начали жаловаться после того, как им надоело слышать ранним утром по выходным петушиные распевки и чувствовать неприятный запах с нижнего балкона. Мирные переговоры с заводчиком пернатых к решению не привели. Жители обратились в Роспотребнадзор и полицию. В итоге, как делился автор сообщения на портале kaluga-poisk, было выдано предписание птиц с балкона убрать, этому решению надзорных органов владелец кур все же подчинился.
Как пояснил Виталий Ревзин, содержание кур или коз в квартире нарушает сразу несколько законов, в том числе:
- Федеральный закон «О защите животных от жестокого обращения»,
- Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Статью 17 Жилищного кодекса России «Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением».
Как отметил адвокат Ревзин, в таком случае владелец животных может быть оштрафован по КоАП России за «Несоблюдение требований к содержанию животных».
Нюанс заключается в том, что прямого запрета на содержание сельскохозяйственных животных в многоквартирных домах нет до сих пор. Поэтому соседям придется подавать в суд, используя «смежные» статьи, по которым можно заставить владельца животных или птицы отказаться от их содержания в квартире.