В каких случаях безработному все же дадут больничный

Безработным гражданам больничные листы и соответствующие выплаты не полагаются. Но даже из этого подтвержденного законом правила есть исключения.
«Если человек заболел либо травмировался в течение 30 календарных дней с момента, как стал безработным, он имеет право на больничный лист и выплаты, — говорит собственник Федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова. — Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель, остальные дни — ФОМС. То есть оплата идет в том же порядке, как если бы человек продолжал работать. Но есть отличие: обычно больничные выплаты рассчитываются исходя из стажа работника. А если он стал безработным, то выплату насчитают, исходя из 60% среднедневного заработка».
Безработным, которые успели встать на биржу труда, нужно ежемесячно подтверждать свой статус, чтобы не потерять пособие. При болезни больничные листы таким гражданам не полагаются. Но потребуется взять медицинскую справку, чтобы подтвердить факт нетрудоспособности, и тогда пособие будет начислено в полном размере.