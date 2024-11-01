В каких случаях безработному все же дадут больничный

«Если человек заболел либо травмировался в течение 30 календарных дней с момента, как стал безработным, он имеет право на больничный лист и выплаты, — говорит собственник Федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова. — Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель, остальные дни — ФОМС. То есть оплата идет в том же порядке, как если бы человек продолжал работать. Но есть отличие: обычно больничные выплаты рассчитываются исходя из стажа работника. А если он стал безработным, то выплату насчитают, исходя из 60% среднедневного заработка».