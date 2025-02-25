В каких регионах разбушевался опасный метапневмовирус

Что известно о метапневмовирусе
Новая вспышка опасений о тяжести и распространении метапневмовируса связана в первую очередь с тем, что москвичей действительно косит непонятная вирусная инфекция. В соцсетях заболевшие жалуются на высокую температуру — выше 38℃, а иногда до 39,5℃, которая держится около недели, на головную боль, резь в глазах, воспаление в горле, одышку и слабость. Сетуют, что при неблагоприятном течении болезнь провоцирует развитие бронхита. Чем же они болеют? Роспотребнадзор официально говорит о том, что в столице вспышка риновирусной инфекции. Доля гриппа составляет чуть более 17%, а доля метапневмовируса — всего 0,3%. Это в девять раз ниже, чем в 2024 году.
Что такое метапневмовирус
Метапневмовирус hMPV официально был открыт в 2001 году в Европе. Однако вирусологи уверены, что в человеческой популяции этот вирус циркулирует, начиная с 1960-х годов.
Вирусолог Виктор Зуев уже объяснил журналистам, что ученые нашли этот вирус в образцах сыворотки крови, которую брали для анализа в 1958 году.
«Он давно циркулирует по всему земному шару», — сказал вирусолог.
С российскими специалистами согласны зарубежные коллеги. Например, врач-педиатр и профессор Университета Висконсин-Мэдисон Джон Уильямс считает, что вирус отделился от вируса птиц примерно 200 лет назад.
«Вирус HMPV вызывает регулярные ежегодные сезонные эпидемии, похожие на более широко известные вирусы гриппа и RSV. Типичный сезон HMPV приходится на конец зимы — начало весны. Так что это не совсем неожиданно», — говорит ученый.
В 2018 году ученые открыли два генотипа вируса — линии А и В, в каждой из которых есть по два субтипа.
Вирус прекрасно научились диагностировать, в том числе и у нас, в России. Он периодически видоизменяется, реагируя на изменения нашего иммунитета, но его считают предсказуемым. Чаще всего заболевание метапневмовирусом проходит довольно легко, а тяжелые случаи этого заболевания встречаются в группах высокого риска. Это в первую очередь:
- диабетики
- аллергики
- астматики
- онкобольные
- лица пожилого возраста
Обычно вирусологи не беспокоились — человечество давно выработало против него коллективный иммунитет. Тем не менее вспышка в Китае вызвала опасения ученых.
Чем опасна вспышка вируса в Северном Китае
Действительно, в конце 2024 года в Пекине произошла довольно крупная вспышка метапневмовируса, вызвавшая беспокойство врачей. Заболеваемость достигла 6,2% среди всех заболевших вирусными инфекциями. А количество госпитализированных составило 5,4% от всех заболевших ОРВИ.
Возможно, если бы дело касалось взрослых, то такой реакции не было бы. Но этой зимой вирус начал распространяться среди детей младше 14 лет, и чувствительно ударил по детям младше 5 лет. Это произошло потому, что к 14-ти годам у людей, как правило, формируется иммунитет к метапневмовирусу.
Беспокойства добавил тот факт, что вирус зимы 2024—2025 годов оказался довольно вирулентен — то есть начал быстро распространяться в городах. Сначала он захватил север Китая, затем 6 января 2025 года его обнаружили уже в Индии, где из-за него оказались переполнены детские больницы на Гоа, а позже появился в Казахстане, где было зарегистрировано 30 случаев заболевания.
Метапневмовирус в России
Кроме Москвы в России метапневмовирус выявлен в Свердловской области, в Бурятии и в Республике Алтай. Очевидно, что в его распространении виноваты торговые связи регионов. Путь из Китая в Россию лежит через Бурятию, а Алтай находится рядом с Китаем и с Казахстаном. Точно так же торговые пути из Казахстана проходят через Свердловскую область. Возможно, туда вирус завезен дальнобойщиками.
Санитарные врачи Республики Алтай цифры не приводят. Лишь говорят, что эпидемии не будет, все под контролем. По последним официальным данным в соседнем Алтайском крае за неделю ОРВИ заболело 31,3 тысячи человек. За предыдущую неделю заболевших было чуть меньше — 30,6 тысяч. Заболеваемость выросла на 2,4%. Среди вирусов выявлены грипп А и грипп В, риновирус и метапневмовирус. В феврале было закрыто 11 школ в Бийске, Алейске, Белокурихе и в семи районах края.
В Бурятии врачи описывают ситуацию как стабильную. По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю в республике пошла на спад заболеваемость гриппом, а ситуация с метапневмовирусом остается стабильной: выявлено всего 16 случаев.
В Свердловской области регистрируются единичные случаи метапневмовируса. Он циркулирует наравне с гриппом, риновирусом, коронавирусами, аденовирусами и вирусами парагриппа. Санитарные врачи считают, что картина ничем не отличается от картины предыдущих годов, когда никаких эпидемий не было.
Интересно, что российские медики называют метапневмовирус «новой детской инфекцией» и отмечают, что чаще ей болеют дошкольники и преимущественно мальчики. Врачи называют следующие проявления вируса у детей:
- температура тела в среднем до 38,3 °С
- катаральные явления (воспаление горла, отек слизистой носа)
- интоксикация
- увеличение подчелюстных и (или) шейных лимфатических узлов
- лихорадка, особенно у детей
- хрипы и одышка
- отсутствие аппетита
- нарушение сна
В прошлые годы в России исход заболевания у детей, попавших в больницы, был таким: 54,7% пациентов перенесли пневмонию. Остальные — трахеобронхит. Средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре в 2014 году составляла 8,4 дня.
Сейчас проявления схожи. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что главные осложнения, которые появляются в этом году — это обструктивный бронхит (сужение бронхов) и бронхиолит — воспаление мелких бронхов. Это может привести к тяжелой дыхательной недостаточности.
Симптомы метапневмовируса легко спутать с симптомами других вирусных заболеваний. Поэтому точно сказать, чем вы заболели, могут только в больнице после проведения тестов. Их проводят в лабораториях с помощью молекулярно-биологических методик, выявляют антигены методами иммунофлуоресценции и иммуноферментного анализа, а так же с помощью рентгенографии легких.
Как не заразиться метапневмовирусом
Эпидемиологи советуют применять следующие методы профилактики против метапневмовируса:
- чаще мыть руки
- проветривать помещение
- дезинфицировать поверхности дома и на рабочем месте
- постараться избегать скоплений людей и индивидуумов с явными признаками ОРВИ
- вести здоровый образ жизни
- при первых признаках ОРВИ надевать маску
Чем лечат метапневмовирус
Заболевшим врачи рекомендуют оставаться дома и не заниматься самолечением. Следует пить как можно больше морсов, соков и другой жидкости. Головную боль и температуру можно снимать безрецептурными противовоспалительными средствами — тем же парацетамолом.
А если заболевание переходит в тяжелую форму, то врачи могут прибегать к таким серьезным противовирусным препаратам как рибавирин и внутривенные вливания иммуноглобулинов. При дыхательной недостаточности прописывают дополнительное насыщение легких кислородом и отхаркивающие средства.
Майя Новик