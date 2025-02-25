В каких регионах разбушевался опасный метапневмовирус

Новая вспышка опасений о тяжести и распространении метапневмовируса связана в первую очередь с тем, что москвичей действительно косит непонятная вирусная инфекция. В соцсетях заболевшие жалуются на высокую температуру — выше 38℃, а иногда до 39,5℃, которая держится около недели, на головную боль, резь в глазах, воспаление в горле, одышку и слабость. Сетуют, что при неблагоприятном течении болезнь провоцирует развитие бронхита. Чем же они болеют? Роспотребнадзор официально говорит о том, что в столице вспышка риновирусной инфекции. Доля гриппа составляет чуть более 17%, а доля метапневмовируса — всего 0,3%. Это в девять раз ниже, чем в 2024 году.