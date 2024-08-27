В каких продуктах содержится марганец

Для организма нужно не слишком много марганца в сутки. Достаточно 2−5 мг, однако это важный микроэлемент, который влияет на многие функции организма.
Зачем нужен марганец в организме?
Марганец нормализует работу мозга и нервной системы, поддерживает иммунитет, укрепляет костную и мышечную ткани, а также поддерживает уровень сахара, гормональный фон и помогает улучшить усвояемость витаминов С, Е и группы В.
Потребность в марганце небольшая, но дефицит может привести к негативным последствиям и ослаблению иммунитета.
К чему приводит дефицит марганца?
Человек будет быстро утомляться, испытывать мышечные судороги. Может начаться аллергия и развиться ожирение. К дефицитам марганца относят также чрезмерная нервозность и психологическое переутомление.
Установить, если ли дефицит марганца в организме, можно с помощью специального анализа крови.
Кстати, переизбыток марганца не менее вреден. И он также проявляется нервозностью и усталостью. Лучше всего обратиться к врачу, если у вас наблюдаются похожие симптомы.
Где есть марганец?
Этот микроэлемент содержится в растительной и животной пище. Например, много марганца в орехах, ячмене, пшенице, ананасе, грибах, свекле, шпинате, брокколи, луке, в бананах и клубнике.
В пище животного происхождения также есть марганец, но больше всего в бараньей печени — 0,52 мг, что в 10 раз меньше, чем в овсе.