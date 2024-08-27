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В каких продуктах содержится марганец

Марганец — антиоксидантный минерал, при нехватке которого человек больше нервничает и утомляется.

Источник: Газета.Ру

Для организма нужно не слишком много марганца в сутки. Достаточно 2−5 мг, однако это важный микроэлемент, который влияет на многие функции организма.

Зачем нужен марганец в организме?

Марганец нормализует работу мозга и нервной системы, поддерживает иммунитет, укрепляет костную и мышечную ткани, а также поддерживает уровень сахара, гормональный фон и помогает улучшить усвояемость витаминов С, Е и группы В.

Потребность в марганце небольшая, но дефицит может привести к негативным последствиям и ослаблению иммунитета.

К чему приводит дефицит марганца?

Человек будет быстро утомляться, испытывать мышечные судороги. Может начаться аллергия и развиться ожирение. К дефицитам марганца относят также чрезмерная нервозность и психологическое переутомление.

Установить, если ли дефицит марганца в организме, можно с помощью специального анализа крови.

Кстати, переизбыток марганца не менее вреден. И он также проявляется нервозностью и усталостью. Лучше всего обратиться к врачу, если у вас наблюдаются похожие симптомы.

Где есть марганец?

Этот микроэлемент содержится в растительной и животной пище. Например, много марганца в орехах, ячмене, пшенице, ананасе, грибах, свекле, шпинате, брокколи, луке, в бананах и клубнике.

В пище животного происхождения также есть марганец, но больше всего в бараньей печени — 0,52 мг, что в 10 раз меньше, чем в овсе.