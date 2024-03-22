Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каких продуктах содержится больше цинка?

Цинк — один из важнейших элементов нашего организма.

Источник: РИА "Новости"

Цинк — это микроэлемент, который выполняет множество важнейших задач в организме человека. В частности, он необходим для функционирования или регулирования более 300 ферментов, а также обеспечивает нормальный рост и развитие, сообщает Роспотребнадзор.

В чем еще важность цинка?

Помимо вышеназванных, цинк выполняет следующие функции:

  • участвует в биосинтезе нуклеиновых кислот, аминокислот, белков, специфических гормонов (например, инсулина, кортикостероидов, тестостерона);
  • задействован в процессе формировании полноценного и адекватного иммунного ответа;
  • помогает работе мозга и улучшает память;
  • имеет выраженные антиоксидантные свойства и предотвращает окислительное повреждение клеток;
  • участвует в метаболизме жирных кислот, витамина А;
  • влияет на здоровье костей, кожи, волос и ногтей.

В каких продуктах содержится цинк?

Взрослым требуется 15 мг цинка в сутки, детям — от 3 до 12 мг/сутки в зависимости от возраста. В список продуктов, наиболее богатых этим микроэлементом, входят моллюски (78,8 мг/100 г), пищевые дрожжи (18,75 мг/100 г), телятина (12 мг/100 г), тыквенные семечки (7,6 мг/100 г), говядина (6,31 мг/100 г), миндаль (3,57 мг/100 г) и темный шоколад (3,31 мг/100 г). Также цинк содержится в рыбе, хурме, сыре и свинине.

Однако, как отмечают в ведомстве, только 20−40% цинка усваивается из пищи. Одна из причин — фитиновая кислота, которая содержится во всех зерновых, бобовых и масличных культурах и препятствует усвоению цинка.

Восполнить необходимое количество цинка могут помочь содержащие его БАДы. Микроэлемент может присутствовать в препаратах в разных формах: пиколината цинка, глюконата цинка, сульфата цинка и ацетата цинка. Согласно исследованиям, пиколинат цинка усваивается лучше всего.

Между тем, важно подобрать оптимальный курс препарата, так как длительный прием цинка в больших дозировках может вызвать дефицит меди, отмечают в Роспотребнадзоре. Поэтому перед применением БАДов необходимо получить консультацию врача.