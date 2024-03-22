В каких продуктах содержится больше цинка?

Цинк — это микроэлемент, который выполняет множество важнейших задач в организме человека. В частности, он необходим для функционирования или регулирования более 300 ферментов, а также обеспечивает нормальный рост и развитие, сообщает Роспотребнадзор.
В чем еще важность цинка?
Помимо вышеназванных, цинк выполняет следующие функции:
- участвует в биосинтезе нуклеиновых кислот, аминокислот, белков, специфических гормонов (например, инсулина, кортикостероидов, тестостерона);
- задействован в процессе формировании полноценного и адекватного иммунного ответа;
- помогает работе мозга и улучшает память;
- имеет выраженные антиоксидантные свойства и предотвращает окислительное повреждение клеток;
- участвует в метаболизме жирных кислот, витамина А;
- влияет на здоровье костей, кожи, волос и ногтей.
В каких продуктах содержится цинк?
Взрослым требуется 15 мг цинка в сутки, детям — от 3 до 12 мг/сутки в зависимости от возраста. В список продуктов, наиболее богатых этим микроэлементом, входят моллюски (78,8 мг/100 г), пищевые дрожжи (18,75 мг/100 г), телятина (12 мг/100 г), тыквенные семечки (7,6 мг/100 г), говядина (6,31 мг/100 г), миндаль (3,57 мг/100 г) и темный шоколад (3,31 мг/100 г). Также цинк содержится в рыбе, хурме, сыре и свинине.
Однако, как отмечают в ведомстве, только 20−40% цинка усваивается из пищи. Одна из причин — фитиновая кислота, которая содержится во всех зерновых, бобовых и масличных культурах и препятствует усвоению цинка.
Восполнить необходимое количество цинка могут помочь содержащие его БАДы. Микроэлемент может присутствовать в препаратах в разных формах: пиколината цинка, глюконата цинка, сульфата цинка и ацетата цинка. Согласно исследованиям, пиколинат цинка усваивается лучше всего.
Между тем, важно подобрать оптимальный курс препарата, так как длительный прием цинка в больших дозировках может вызвать дефицит меди, отмечают в Роспотребнадзоре. Поэтому перед применением БАДов необходимо получить консультацию врача.