В каких продуктах содержится больше цинка?

Взрослым требуется 15 мг цинка в сутки, детям — от 3 до 12 мг/сутки в зависимости от возраста. В список продуктов, наиболее богатых этим микроэлементом, входят моллюски (78,8 мг/100 г), пищевые дрожжи (18,75 мг/100 г), телятина (12 мг/100 г), тыквенные семечки (7,6 мг/100 г), говядина (6,31 мг/100 г), миндаль (3,57 мг/100 г) и темный шоколад (3,31 мг/100 г). Также цинк содержится в рыбе, хурме, сыре и свинине.