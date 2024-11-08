В каких продуктах много фолиевой кислоты?

Фолиевая кислота — витамин B9 — выполняет важные функции в организме человека. Она необходима для синтеза ДНК и РНК, что делает ее особенно важной во время беременности и в период роста. Нехватка фолиевой кислоты может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая анемию и проблемы с сердечно-сосудистой системой.