В каких продуктах больше всего фосфора

Фосфор — важный химический элемент и основной компонент для поддержания здоровья. Он составляет 1 процент от массы тела взрослого человека. Примерно 16 процентов фосфора присутствует в жидкостях организма, а наибольшая концентрация — 84 процента — в зубах и костях. В день необходимо потреблять 550−1400 миллиграммов макроэлемента. Из каких продуктов его получать — в материале aif.ru.
Зачем нужен фосфор?
«Наряду с кальцием фосфор играет важную роль в формировании костей и зубов, а также имеет несколько других очень важных функций. Он входит в состав нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), необходимых для синтеза клеточного белка. Фосфор присутствует в фосфолипидах, ключевых компонентах в структуре клеточных мембран. Он важен для углеводного обмена», — напоминает Роспотребнадзор.
Как отмечает ведомство, некоторые из водорастворимых витаминов работают только в сочетании с фосфором. Система фосфатного буфера играет важную роль в регулировании кислотно-щелочного баланса организма. Низкий уровень фосфора в сыворотке вызывает мышечную слабость, поскольку фосфор необходим для энергетического обмена.
В каких продуктах содержится фосфор?
Фосфор — основной компонент всех растительных и животных клеток и, следовательно, присутствует во всех пищевых продуктах. В целом продукты, богатые белком, также богаты и фосфором. Мясо, птица, рыба, яйца, молоко и зерновые продукты являются хорошими источниками фосфора, уточняют эксперты Роспотребнадзора.
Фосфор усваивается лучше, когда попадает в организм вместе с кальцием.
Высокое содержание макроэлемента в рыбе: лосось, карп, тунец, белая рыба, треска, скумбрия, сардины. Также в морепродуктах: устрицах, креветках, мидиях и крабовом мясе.
Органические фосфатные эфиры фитиновой кислоты в злаках и семенах не могут рассматриваться как источник фосфора, поскольку в кишечном тракте человека отсутствует фермент фитаза, необходимый для расщепления этой кислоты, предупреждает Роспотребнадзор. Вообще, получение фосфора из пищи является активным, энергозависимым процессом. Для этих целей организму также необходимо достаточное количества витамина D.
Источник: https://58.rospotrebnadzor.ru