В каких продуктах больше всего фосфора

«Наряду с кальцием фосфор играет важную роль в формировании костей и зубов, а также имеет несколько других очень важных функций. Он входит в состав нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), необходимых для синтеза клеточного белка. Фосфор присутствует в фосфолипидах, ключевых компонентах в структуре клеточных мембран. Он важен для углеводного обмена», — напоминает Роспотребнадзор.