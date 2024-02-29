В каких квартирах мечтали жить советские граждане: сталинки, хрущёвки или брежневки?

А теперь смените декорации на более скромные, но не менее значимые. Хрущёвки ворвались в советский быт, предлагая новую концепцию жилья: максимально функциональное и доступное. Эти дома были как честный ответ на вопросы времени, где каждый сантиметр пространства использовался с умом. Да, они были меньше и проще, но для многих семей стали первым шансом жить отдельно от родителей, в своём собственном, хоть и небольшом, но уютном уголке.