В каких фруктах больше калорий — в свежих или сушеных?

Сушеные фрукты калорийнее, чем свежие плоды. Это связано с тем, что во время сушки они теряют до 80% изначальной массы. При этом испаряющаяся из них вода не обладает калорийностью. Получается, что в 100 граммах сухофруктах содержится такое же количество калорий, как в 500 граммах свежих фруктах, из которых они были засушены.