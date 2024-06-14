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В каких фруктах больше калорий — в свежих или сушеных?

Разбираемся в пользе сухофруктов.

Источник: Freepik

Сухофруктами называются высушенные ягоды и фрукты, с остаточной влажностью примерно 20%. Для их приготовления подойдут яблоки, малина, груша, шиповник, клубника, бананы, вишня, виноград, манго и так далее.

Сухофрукты принято считать полезными продуктами питания, помогающими организму восстанавливаться. Их ежедневное употребление укрепит здоровье.

Полезны ли сушеные фрукты?

Да, сухофрукты полезны. В них содержится много клетчатки. Она поддерживает здоровье желудочно-кишечной системы организма и нормализует вес и обмен веществ. В сушеных фруктах содержится примерно в 3,5 раза больше питательных веществ и клетчатки, чем в обычных. Также в них есть антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сухофрукты богаты минералами:

  • калием (положительно влияет на работу сердца),
  • магнием (поддерживает нервную систему),
  • железом (переносит кислород, предотвращает развитие анемии).
  • фосфором (помогает тканям и клеткам организма восстанавливаться),
  • кальцием (формирует кости и зубную эмаль),
  • натрием (регулирует водно-солевой баланс организма).

Также сухофрукты содержат витамины группы B, витамины C и A. О том, как употреблять сушеные фрукты, чтобы не лишиться их полезных свойств, изданию «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина:

«Перед поеданием сухофрукты лучше омыть водой. Потом их можно добавить в кашу, творог. Сухофрукты стоит заливать водой для размягчения и потом выпить ее. А вот заливать сухофрукты кипятком или варить из них компот я не рекомендую. Это разрушит большую часть витаминов».

Сухофрукты, обладая богатым составом, благоприятно сказываются на работе всего организма.

Какие сухофрукты наиболее полезны?

Диетологи обычно выделяют 4 наиболее полезных сухофрукта:

  • Курага. Восстанавливает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови, противостоит инфекциям, положительно влияет на зрение.
  • Чернослив. Повышает работоспособность организма, оказывает антибактериальное действие, нормализует давление.
  • Изюм. Восполняет недостаток железа, ускоряет регенерацию тканей, укрепляет нервную систему.
  • Финики. Улучшают концентрацию внимания, сохраняют здоровье мозга, укрепляют печень, сердце, почки.

При покупке сухофруктов обращайте внимание на состав и внешний вид. Чем ярче цвет, тем наиболее сильное химическое воздействие было оказано. Перед употреблением следует замочить продукт.

Какие фрукты калорийнее?

Калорийность — это энергетическая ценность пищевых продуктов, выраженная в килокалориях (ккал) на 100 грамм продукта, то есть количество энергии, полученное человеком с пищей.

Сушеные фрукты калорийнее, чем свежие плоды. Это связано с тем, что во время сушки они теряют до 80% изначальной массы. При этом испаряющаяся из них вода не обладает калорийностью. Получается, что в 100 граммах сухофруктах содержится такое же количество калорий, как в 500 граммах свежих фруктах, из которых они были засушены.

Из-за отсутствия воды сухофрукты более калорийны. Кроме того, в них большая концентрация сахара.

«Важно помнить о высокой калорийности сухофруктов и следить за количеством съеденного. В день взрослому человеку рекомендуется сухофруктов в объеме не более ладони. Если вы будете знать эти простые факты и съедать небольшую горсть сухофруктов на завтрак или как перекус, то ваш организм скажет вам спасибо», — заключила врач-диетолог Татьяна Кузнецова в разговоре с изданием «Газета.Ru».

Включая сухофрукты в свой рацион, но не забывайте, что их чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса.