В каких фруктах больше калорий — в свежих или сушеных?

Сухофруктами называются высушенные ягоды и фрукты, с остаточной влажностью примерно 20%. Для их приготовления подойдут яблоки, малина, груша, шиповник, клубника, бананы, вишня, виноград, манго и так далее.
Сухофрукты принято считать полезными продуктами питания, помогающими организму восстанавливаться. Их ежедневное употребление укрепит здоровье.
Полезны ли сушеные фрукты?
Да, сухофрукты полезны. В них содержится много клетчатки. Она поддерживает здоровье желудочно-кишечной системы организма и нормализует вес и обмен веществ. В сушеных фруктах содержится примерно в 3,5 раза больше питательных веществ и клетчатки, чем в обычных. Также в них есть антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Сухофрукты богаты минералами:
- калием (положительно влияет на работу сердца),
- магнием (поддерживает нервную систему),
- железом (переносит кислород, предотвращает развитие анемии).
- фосфором (помогает тканям и клеткам организма восстанавливаться),
- кальцием (формирует кости и зубную эмаль),
- натрием (регулирует водно-солевой баланс организма).
Также сухофрукты содержат витамины группы B, витамины C и A. О том, как употреблять сушеные фрукты, чтобы не лишиться их полезных свойств, изданию «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина:
«Перед поеданием сухофрукты лучше омыть водой. Потом их можно добавить в кашу, творог. Сухофрукты стоит заливать водой для размягчения и потом выпить ее. А вот заливать сухофрукты кипятком или варить из них компот я не рекомендую. Это разрушит большую часть витаминов».
Сухофрукты, обладая богатым составом, благоприятно сказываются на работе всего организма.
Какие сухофрукты наиболее полезны?
Диетологи обычно выделяют 4 наиболее полезных сухофрукта:
- Курага. Восстанавливает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови, противостоит инфекциям, положительно влияет на зрение.
- Чернослив. Повышает работоспособность организма, оказывает антибактериальное действие, нормализует давление.
- Изюм. Восполняет недостаток железа, ускоряет регенерацию тканей, укрепляет нервную систему.
- Финики. Улучшают концентрацию внимания, сохраняют здоровье мозга, укрепляют печень, сердце, почки.
При покупке сухофруктов обращайте внимание на состав и внешний вид. Чем ярче цвет, тем наиболее сильное химическое воздействие было оказано. Перед употреблением следует замочить продукт.
Какие фрукты калорийнее?
Калорийность — это энергетическая ценность пищевых продуктов, выраженная в килокалориях (ккал) на 100 грамм продукта, то есть количество энергии, полученное человеком с пищей.
Сушеные фрукты калорийнее, чем свежие плоды. Это связано с тем, что во время сушки они теряют до 80% изначальной массы. При этом испаряющаяся из них вода не обладает калорийностью. Получается, что в 100 граммах сухофруктах содержится такое же количество калорий, как в 500 граммах свежих фруктах, из которых они были засушены.
Из-за отсутствия воды сухофрукты более калорийны. Кроме того, в них большая концентрация сахара.
«Важно помнить о высокой калорийности сухофруктов и следить за количеством съеденного. В день взрослому человеку рекомендуется сухофруктов в объеме не более ладони. Если вы будете знать эти простые факты и съедать небольшую горсть сухофруктов на завтрак или как перекус, то ваш организм скажет вам спасибо», — заключила врач-диетолог Татьяна Кузнецова в разговоре с изданием «Газета.Ru».
Включая сухофрукты в свой рацион, но не забывайте, что их чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса.