В какие страны шенгена россиянам дают туристические визы в 2025 году

Сроки, на которые могут предоставить визу, тоже отличаются. Например, если раньше вы не были в Италии, шенген дадут только на сроки поездки, максимум — на месяц. Аналогично с греческой или швейцарской визой: если раньше вы не были в Греции и Швейцарии или были там очень давно, шенген дадут на 2−3 недели.