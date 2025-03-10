В какие страны шенгена россиянам дают туристические визы в 2025 году

Отвечает турагент с 15-летним стажем, основатель и директор турагентства Алевтина Новоселова:
— Из 29 стран Шенгенской зоны свободно выдают визы лишь десять, остальные делают это с ограничениями или не дают визы вовсе. Подать документы и рассчитывать на положительный результат можно в консульствах Австрии, Италии, Испании, Франции, Хорватии, Греции, Венгрии, Словении, Португалии и Швейцарии.
Страны Балтии, Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия и Чехия приостановили выдачу туристических виз и могут выдать въездной документ лишь в исключительных случаях. Например, если кто-то из ваших родственников живет в стране Евросоюза или вы собираетесь посетить страну с научными или учебными целями.
Сроки, на которые могут предоставить визу, тоже отличаются. Например, если раньше вы не были в Италии, шенген дадут только на сроки поездки, максимум — на месяц. Аналогично с греческой или швейцарской визой: если раньше вы не были в Греции и Швейцарии или были там очень давно, шенген дадут на 2−3 недели.
Стоимость и сроки рассмотрения заявки тоже отличаются, лучше подаваться за два месяца до поездки. Почти везде придется отслеживать свободные места на подачу документов — делать это удобно на сайтах визовых центров.
Некоторые страны (например, Германия) могут при обращении потребовать иностранную страховку, оплаченную в иностранном банке. А посетить Данию можно только по болезни члена семьи.
Визовый сбор сейчас составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Для подачи заявки нужен загранпаспорт, анкета, цветные фотографии 3,5×4,5 см, медицинская страховка. В некоторых случаях могут понадобиться билеты туда-обратно на самолет, подтверждение бронирования гостиницы, финансовые выписки из банков и справка с места работы.