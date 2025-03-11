В какие страны россиянам не нужен загранпаспорт в 2025 году

— В 2025 году для россиян въезд по внутренним паспортам доступен в шесть стран. К этим странам относятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Для детей младше 14 лет нужно свидетельство о рождении. Находиться на территории этих стран без каких-либо других документов можно от 30 до 90 дней. Дополнительно лучше оформить страховку — она поможет уберечь от больших трат в случае непредвиденной ситуации. Кроме того, перед поездкой узнайте, не приведет ли посещение одной из этих стран к запрету на посещение другого государства.