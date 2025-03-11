В какие страны россиянам не нужен загранпаспорт в 2025 году

Отвечает турагент с 15-летним стажем, основатель и директор турагентства Алевтина Новоселова:
— В 2025 году для россиян въезд по внутренним паспортам доступен в шесть стран. К этим странам относятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Для детей младше 14 лет нужно свидетельство о рождении. Находиться на территории этих стран без каких-либо других документов можно от 30 до 90 дней. Дополнительно лучше оформить страховку — она поможет уберечь от больших трат в случае непредвиденной ситуации. Кроме того, перед поездкой узнайте, не приведет ли посещение одной из этих стран к запрету на посещение другого государства.
При этом есть несколько нюансов. В Армению по российскому паспорту можно только прилететь. Если границу вы собираетесь пересекать по суше, возьмите с собой загранпаспорт.
В Белоруссии находиться больше 90 дней можно только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание, оформить которое можно в миграционной службе.
То же самое с Казахстаном и Кыргызстаном: для того, чтобы находиться в этих странах больше трех месяцев, придется получить временную регистрацию или вид на жительство.
Между Россией и Южной Осетией в июле 2015 года был подписан Договор о союзничестве и интеграции, по которому все ограничения по времени пребывания для российских граждан были сняты.
Теперь, если у вас нет постоянной регистрации на территории Южной Осетии, можно обратиться в Управление иммиграционного контроля МВД для оформления миграционной карты, действительной до 90 дней.
После этого нужно подать заявление в Управление паспортно-визовой службы МВД Республики и получить свидетельство о регистрации по месту пребывания. Обе услуги абсолютно бесплатные.