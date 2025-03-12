В какие страны есть прямые рейсы из России в 2025 году

Отвечает турагент с 15-летним стажем, основатель и директор турагентства Алевтина Новоселова:
— В 2025 году из России выполняются прямые рейсы в более чем 30 стран Африки, Азии, Латинской Америки и даже Европы. Так, например, можно улететь в Казахстан, Армению, Белоруссию, Кыргызстан — в эти страны россияне могут въезжать по внутреннему паспорту. В Узбекистан, Грузию, Азербайджан и Таджикистан российских граждан пустят по загранпаспорту. Из европейских стран прямо авиасообщение поддерживается только с Сербией, через нее удобно добраться до других стран Европы.
Из стран дальнего зарубежья есть прямые рейсы в Турцию, Египет, Вьетнам, Иран, Сирию, на Сейшельские острова. Также авиасообщение поддерживается с Китаем, Мьянмой, Монголией, Тайландом, Индией, Бахрейном, Ираном, Катаром, ОАЭ, Оманом. Есть возможность улететь на Кубу, в Марокко, Тунис, Эфиопию.
Так как визовые требования стран могут меняться, перед планированием поездки лучше внимательно с ними ознакомиться. Например, со странами СНГ, Турцией, Египтом, Тайландом и другими государствами установлен безвизовый режим, граждане РФ могут посещать их по заграничному транспорту и находиться на их территории от 30 до 90 дней.
В некоторые страны, например, Армению, можно только прилететь, а для пересечения границы по суше понадобится заграничный паспорт. Для посещения других стран требуется оформление визы, а список необходимых документов может отличаться.
Не стоит забывать и об оформлении медицинской страховки на период путешествием. Это не только позволит сократить непредвиденные расходы, но и может помочь быстрее оформить визу. Перед поездкой также уточните у авиакомпании нормы провоза багажа и ручной клади.