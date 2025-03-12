В какие страны есть прямые рейсы из России в 2025 году

— В 2025 году из России выполняются прямые рейсы в более чем 30 стран Африки, Азии, Латинской Америки и даже Европы. Так, например, можно улететь в Казахстан, Армению, Белоруссию, Кыргызстан — в эти страны россияне могут въезжать по внутреннему паспорту. В Узбекистан, Грузию, Азербайджан и Таджикистан российских граждан пустят по загранпаспорту. Из европейских стран прямо авиасообщение поддерживается только с Сербией, через нее удобно добраться до других стран Европы.