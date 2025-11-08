В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля назвало очередным «пиар-ходом» выдачу стамбульской генпрокуратурой ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.
«Прокуратура Стамбула, которая, как известно, недавно организовала арест мэра Стамбула лишь за то, что он осмелился баллотироваться против (президента Реджепа Тайипа — ред.) Эрдогана, теперь выдала “ордера на арест” израильских лидеров и высокопоставленных чиновников… Израиль решительно и с презрением отвергает этот очередной пиар-ход тирана Эрдогана», — говорится в заявлении пресс-службы МИД.
В МИД Израиля подчеркнули, что при правлении Эрдогана судебная система Турции «стала инструментом для подавления политических оппонентов и ареста журналистов, судей и мэров».
В пятницу стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и десятки других высокопоставленных израильских чиновников по по обвинению в геноциде в секторе Газа. Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.