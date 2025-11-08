В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху

«Прокуратура Стамбула, которая, как известно, недавно организовала арест мэра Стамбула лишь за то, что он осмелился баллотироваться против (президента Реджепа Тайипа — ред.) Эрдогана, теперь выдала “ордера на арест” израильских лидеров и высокопоставленных чиновников… Израиль решительно и с презрением отвергает этот очередной пиар-ход тирана Эрдогана», — говорится в заявлении пресс-службы МИД.