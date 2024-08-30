В Израиле обнаружили редкую каменную печать возрастом 2700 лет

Израильские археологи обнаружили в археологическом саду Дэвидсона у Южной стены Храмовой горы в Иерусалиме редкую печать с именем, написанным палеоеврейским шрифтом, и изображением крылатого демона — «джинна».
Сообщается, что на камне выгравировано имя Хошаяху, который, как полагают, был высокопоставленным администратором в Иудейском царстве. Вероятно, он носил печать в качестве амулета на шее, а также использовал его для подписи официальных документов и воззваний.
Печать, сделанная из черного камня, является одной из самых красивых, когда-либо обнаруженных при раскопках в древнем Иерусалиме. Она выполнена на высочайшем художественном уровне.
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