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В Израиле обнаружили редкую каменную печать возрастом 2700 лет

Израильские археологи обнаружили уникальную каменную печать, принадлежавшую высокопоставленному администратору Иудейского царства, недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Israel Antiquities Authority

Израильские археологи обнаружили в археологическом саду Дэвидсона у Южной стены Храмовой горы в Иерусалиме редкую печать с именем, написанным палеоеврейским шрифтом, и изображением крылатого демона — «джинна».

Сообщается, что на камне выгравировано имя Хошаяху, который, как полагают, был высокопоставленным администратором в Иудейском царстве. Вероятно, он носил печать в качестве амулета на шее, а также использовал его для подписи официальных документов и воззваний.

Печать, сделанная из черного камня, является одной из самых красивых, когда-либо обнаруженных при раскопках в древнем Иерусалиме. Она выполнена на высочайшем художественном уровне.

Доктор Юваль Барух
руководитель раскопок

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