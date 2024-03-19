В Израиле найдена система тайных тоннелей воевавших с римлянами повстанцев

Перед тем как повторить попытку освободиться от власти Римской империи уже во II веке, система укрытий была достроена, став самой крупной в Галилее из тех, что до сих пор найдены. Она состоит из восьми подземных пещер, соединяемых туннелями, вырытыми под углом 90 °. Это делалось, чтобы тяжеловооруженным римским солдатам было трудно передвигаться по ним и преследовать повстанцев в этих ходах.