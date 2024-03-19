В Израиле найдена система тайных тоннелей воевавших с римлянами повстанцев

Археологи из Управления древностей Израиля и Академического колледжа Цфата обнаружили тайную подземную систему убежищ на месте бывшей деревни Хукок рядом с Галилейским морем (Тивериадским озером). По словам исследователей, это впечатляющий и самый крупный в Галилее комплекс укрытий, по которому мы можем судить о таких драматических периодах истории, как восстание иудеев против римской оккупации во II веке нашей эры.
Раскопки велись на месте древнего еврейского поселения Хукок, которое существовало, как предполагается, в том числе в раннеримский период, около 2000 лет назад. Это была большая и процветающая деревня. Во время предыдущих исследований там была найдена также синагога с уникальной мозаикой, которая датируется более поздним византийским периодом.
Новым открытием стала обширная система подземных туннелей и пещер, которые, как считают ученые, готовились в качестве убежищ перед восстанием евреев против римлян в 132—136 годах под предводительством Симеона (Шимона) Бар-Кохбы.
Более тщательное изучение комплекса также показало, что его начали строить еще перед Первой Иудейской войной — первым восстанием против оккупации Израиля в 66 году нашей эры. Тогда жители Хукока превратили микву — резервуар для ритуальных омовений — в первое подземное укрытие. Затем из него был прорыт туннель в следующую полость. Вероятно, это стало убежищем для части населения в моменты опасности.
Перед тем как повторить попытку освободиться от власти Римской империи уже во II веке, система укрытий была достроена, став самой крупной в Галилее из тех, что до сих пор найдены. Она состоит из восьми подземных пещер, соединяемых туннелями, вырытыми под углом 90 °. Это делалось, чтобы тяжеловооруженным римским солдатам было трудно передвигаться по ним и преследовать повстанцев в этих ходах.
В подземном комплексе нашли сотни осколков и обломков посуды — глиняных и стеклянных блюд, а также кольцо с углублением под большой драгоценный камень.
«Комплекс укрытий дает представление о тяжелом периоде жизни и методах защиты еврейского населения в Хукоке и Галилее в целом. Однако это также оптимистическая история древнего еврейского поселения, которому удалось пережить исторические невзгоды, выйти из убежищ и снова стать процветающим», — говорят руководители раскопок Ури Бергер из Управления древностей Израиля и профессор Йинон Шивтиэль из Академического колледжа Цфата.
После окончания раскопок комплекс планируют сделать общедоступным для посещения местом. Уже сейчас в работах участвуют сотни добровольцев, в том числе школьники и студенты, которые изучают историю страны и народа прямо из первоисточника, открывая ее своими руками.