В Израиле найдена 2000-летняя каменная шкатулка с 9 одинаковыми отделениями

Возраст шкатулки, размеры которой составляют 30 на 30 сантиметров, — около двух тысяч лет. То есть, хронологически она относится к окончанию так называемого «периода Второго Иерусалимского храма», который был разрушен в 70 году нашей эры во время Первой Иудейской войны — восстания евреев против власти Римской империи. Об этом может свидетельствовать тот факт, что внешние стенки контейнера обуглены — это могло произойти во время большого пожара, сопровождавшего события на Храмовой горе, предполагают археологи.