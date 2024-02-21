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В Израиле найдена 2000-летняя каменная шкатулка с 9 одинаковыми отделениями

У археологов есть версия, связанная с торговлей.
Источник: Вокруг Света

Во время раскопок на территории Города Давида — древнейшей части Иерусалима — израильские археологи нашли нечто вроде квадратной коробки или шкатулки из известняка, напоминающей по конструкции современный ланчбокс: внутреннее пространство контейнера разделено перегородками на девять равных по площади отделений.

Возраст шкатулки, размеры которой составляют 30 на 30 сантиметров, — около двух тысяч лет. То есть, хронологически она относится к окончанию так называемого «периода Второго Иерусалимского храма», который был разрушен в 70 году нашей эры во время Первой Иудейской войны — восстания евреев против власти Римской империи. Об этом может свидетельствовать тот факт, что внешние стенки контейнера обуглены — это могло произойти во время большого пожара, сопровождавшего события на Храмовой горе, предполагают археологи.

Шкатулка была найдена в руинах лавки, находившейся когда-то на обочине Дороги паломников. Этот древний путь связывал Силоамскую купель с Храмовой горой, и многочисленные паломники, прибывавшие в Иерусалим на еврейские праздники, поднимались по нему к Храму.

Ученые находят все больше доказательств того, что на вымощенной камнем и состоявшей из множества ступенек (ее еще называют Ступенчатой улицей) Дороге паломников во времена Второго храма процветала оживленная торговля. По обеим сторонам улицы длиной 600 метров и шириной восемь метров находились лавки, в которых паломники могли купить еду, напитки, специи, украшения и так далее. Во время раскопок археологи находят керамические и стеклянные сосуды, посуду, различные приспособления для готовки, измерительные инструменты, каменные весы, монеты.

Как считают ученые, шкатулка, скорее всего, тоже имела прямое отношение к торговле — например, она могла служить неким подобием витрины, и в ее отделениях покупателям были представлены заранее отмеренные сыпучие товары, такие как орехи, семена, бусины, специи и так далее.

Это уже не первая подобная находка, но первый цельный экземпляр. Отдельные фрагменты аналогичного контейнера были найдены при раскопках в городе Давида около 50 лет тому назад. Тогда археологи назвали свою находку «чашей для орехов и семян». Для чего в точности предназначались такие каменные «ланчбоксы», пока неясно.