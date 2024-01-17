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14:18 (мск), источник: Вокруг Света

В Израиле найден разломанный надвое редчайший шекель возрастом 2500 лет

Вот какую историю рассказала монета времен ветхозаветных царей.

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Источник: Вокруг Света

Во время раскопок в Иудейских горах недалеко от Иерусалима израильские археологи нашли две половинки серебряной монеты достоинством в один шекель, датируемой VI—V вв.еками до нашей эры. Эта редчайшая находка — до сих пор на территории Израиля было найдено всего шесть таких монет.

Половинки монеты, которую, как установили археологи, намеренно разломали пополам, были обнаружены на полу одной из комнат четырехкомнатного дома в поселении эпохи иерусалимского Первого храма (950−586 годы до нашей эры). В те древние времена Иудеей правили цари Иуда, Езекия, Манассия, Амон и Иосия. В комнате, где нашли монету, находились также каменные весы в форме полусферы, которые использовали для взвешивания драгоценных металлов, специй и других дорогостоящих товаров.

Как полагают ученые, половинки монеты, вес которой составляет 11,07 грамма, использовали при взвешивании в качестве гирек. На монете выгравирована древнеегипетская иератическая аббревиатура слова «шекель». Судя по всему, один шекель был стандартным мерилом веса в торговле во времена Иудейского царства, и товары на рынках тщательно взвешивали.

Эта монета — одно из самых ранних свидетельств хождения денег на территории Древнего Израиля. В те времена в торговле между государствами только начали переходить от расплаты за товары кусочками серебра к использованию отчеканенных серебряных монет. Найденная монета была отчеканена за пределами Иудеи, скорее всего, на территории современных Греции, Турции или Кипра, считают археологи.

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