В Израиле найден намеренно разбитый сосуд из слоновой кости эпохи бронзы

Амфорискос из слоновой кости — первый подобный сосуд, найденный на территории юга современного Израиля. Как отмечают исследователи, эта находка может свидетельствовать о существовании в начале Бронзового века тесных торговых связей между этим регионом и Египтом, откуда поставляли слоновую кость. Ученым пока неясно, где именно был сделан сосуд — прибыл ли он уже в готовом виде, или его вырезали из слонового бивня уже на месте. Если верно последнее, то это показывает высокий уровень мастерства местных ремесленников.