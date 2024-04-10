В Израиле найден намеренно разбитый сосуд из слоновой кости эпохи бронзы

Во время раскопок неподалеку от города Беер-Шева на юге Израиля археологи наткнулись на поселение эпохи раннего Бронзового века с подземным пространством, вырытым в осадочных породах. В углу этого таинственного помещения были найдены три огромные чаши из базальта, причем одна чаша была вставлена в другую, а третья была перевернута вверх дном и служила им крышкой. Когда археологи сняли верхнюю чашу, оказалось, что внутри второй из чаш находится земля, в которой лежат кусочки слоновой кости.
Когда ученые внимательно к ним присмотрелись, то выяснилось, что это не просто обломки, а фрагменты амфорискоса — маленького сосуда, по форме напоминающего амфору. Возраст сосуда составляет примерно 6 тысяч лет. Как считают исследователи, разбит он был еще в те времена.
Группа специалистов из Израильского управления древностей тщательно реконструировала амфорискос, собрав его заново из сотни фрагментов — это была невероятно сложная работа, потребовавшая много внимания и терпения. Оказалось, что у сосуда, ширина которого в поперечнике составляет 20 сантиметров, есть две пары симметрично расположенных боковых ручек — одна у горлышка, а другая у основания.
Тот факт, что базальтовые чаши были уложены особым образом, а внутрь них были специально помещены кусочки разбитого сосуда из столь редкого и ценного материала, как слоновая кость, может свидетельствовать о том, что это следы какого-то культа, предполагают ученые.
Амфорискос из слоновой кости — первый подобный сосуд, найденный на территории юга современного Израиля. Как отмечают исследователи, эта находка может свидетельствовать о существовании в начале Бронзового века тесных торговых связей между этим регионом и Египтом, откуда поставляли слоновую кость. Ученым пока неясно, где именно был сделан сосуд — прибыл ли он уже в готовом виде, или его вырезали из слонового бивня уже на месте. Если верно последнее, то это показывает высокий уровень мастерства местных ремесленников.
В ближайших планах исследователей — проведение биомолекулярного анализа материала, из которого был изготовлен амфорискос. Возможно, по особенностям питания слона, которому принадлежал бивень, удастся установить, где именно животное обитало, а значит, будет определен регион происхождения слоновой кости.