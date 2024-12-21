В Израиле найден 2000-летний ящик с именем брата Иисуса

Недавно в Израиле был обнаружен предмет, которому 2000 лет. На нём выбито имя брата Иисуса Христа — Иакова. В настоящее время этот предмет находится в США, в городе Атланта, где он является частью коллекции из 350 экспонатов, связанных с эпохой Иисуса Христа.
Предмет представляет собой известняковый ящик, на котором выгравировано имя «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Некоторые исследователи предполагают, что в этом ящике могли находиться останки Иакова Праведного, который стал первым лидером христиан после смерти Иисуса Христа.
В 2003 году израильский археолог Одед Голан был обвинён в подделке надписи «брат Иисуса» на ящике. Однако он опроверг эти обвинения и после десятилетних разбирательств был оправдан. Тем не менее, вопрос о подлинности надписи остаётся открытым.
Судья, рассматривавший дело, отметил, что оправдательный приговор не подтверждает подлинность надписи и что она может быть датирована более ранним периодом.
Голан утверждает, что провёл исследования камня и доказал подлинность надписи. В случае подтверждения подлинности находки, она станет старейшим доказательством существования Иисуса Христа.
Некоторые исследователи подвергают сомнению подлинность ящика с останками и считают, что Мария была девственницей на протяжении всей жизни. Однако ящик пуст, а останки потеряны.
В Библии упоминаются братья Иисуса Христа — Иаков, Иуда, Симон и Иосиф. Иаков был старшим из братьев. Согласно некоторым библейским историям, в начале своей миссии братья Иисуса не верили в то, что он является Сыном Божьим. Когда семья узнала о его деяниях, они пытались остановить его, считая его сумасшедшим.
Иаков стал мучеником: его забили камнями или сбросили с храма. Высшие священники стремились остановить распространение веры в Иисуса как Спасителя после его смерти.
Голан приобрел ящик Иакова в период обучения по специальности «инженерия» в Израиле. В 2015 году ученые начали исследование ящика с целью определить его принадлежность семье Иисуса. Ящик был обнаружен в 1980 году, на нем были указаны имена брата, отца и матери Иисуса.
Эксперты провели исследования, которые выявили совпадения с другими ящиками из той же могилы. Кроме того, был найден древний документ, датированный 1600 годом, в котором говорится, что Иисус рассказал своему брату о рае и будущем. Этот текст является частью «Первого Апокалипсиса Иакова», который не входит в Библию и считается гностическим учением. Он был обнаружен в библиотеке Наг-Хаммади в Египте.