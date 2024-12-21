В Израиле найден 2000-летний ящик с именем брата Иисуса

Эксперты провели исследования, которые выявили совпадения с другими ящиками из той же могилы. Кроме того, был найден древний документ, датированный 1600 годом, в котором говорится, что Иисус рассказал своему брату о рае и будущем. Этот текст является частью «Первого Апокалипсиса Иакова», который не входит в Библию и считается гностическим учением. Он был обнаружен в библиотеке Наг-Хаммади в Египте.