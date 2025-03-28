В Израиле нашли наполненную сокровищами 2200-летнюю пирамиду

В Иудейской пустыне в долине Нахаль-Зоар обнаружили таинственную пирамидальную структуру, наполненную сокровищами. Возраст находки — 2200 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на Управление древностей Израиля.
Конструкция достигает в высоту 20 футов (более 6 м). В отличие от пирамид Древнего Египта, созданных из идеально установленных блоков, найденная в Израиле пирамида построена из вручную обтесанных камней весом в сотни фунтов (1 фунт равнен 0,45 кг).
Здание возвели, когда на территории нынешнего Израиля правили древнеегипетская династия Птолемеев и греческая династия Селевкидов, на что указывают найденные на месте монеты Птолемеев и Антиоха IV, правителя государства Селевкидов. В числе находок также упоминают папирусы с записями на греческом, оружие, ткани, бусины и бронзовые монеты.
Предназначение постройки пока не установили. Но есть несколько гипотез: пирамида может быть чьей-то усыпальницей, памятником или сторожевой башней на важном торговом маршруте.
Ранее сообщалось о том, что шотландский археолог Пирс Литерланд нашел две гробницы Тутмоса II (четвертого фараона XVIII династии Древнего Египта). Первую усыпальницу заметили под водопадом в Луксоре. Она была практически пуста — преимущественно в ней остались обломки. Во второй гробнице археологи надеются найти мумию фараона и погребальный инвентарь. Но до объекта еще нужно добраться — он находится под 23 м камней, грязи и пепла.
Литерланд предположил, что останки Тутмоса II могли перенести в другую гробницу по решению его жены и единокровной сестры Хатшепсут спустя шесть лет после смерти фараона в 1479 году до н.э.