В Израиле нашли наполненную сокровищами 2200-летнюю пирамиду

Ранее сообщалось о том, что шотландский археолог Пирс Литерланд нашел две гробницы Тутмоса II (четвертого фараона XVIII династии Древнего Египта). Первую усыпальницу заметили под водопадом в Луксоре. Она была практически пуста — преимущественно в ней остались обломки. Во второй гробнице археологи надеются найти мумию фараона и погребальный инвентарь. Но до объекта еще нужно добраться — он находится под 23 м камней, грязи и пепла.