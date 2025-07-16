В июле стартует бесплатный курс travel-блогинга от VK и «Туту»

Обучение включает короткие видеоуроки (10−15 минут), практические задания с обратной связью от кураторов и бонусные материалы для активных участников. Курс продемонстрирует, что вдохновляющий контент можно создавать не только в далеких странах, но и в родном регионе, важно лишь уметь находить необычные истории и интересно их преподносить.