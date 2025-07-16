В июле стартует бесплатный курс travel-блогинга от VK и «Туту»

«Для Школы авторов VK, которой недавно исполнилось два года, курс для travel-блогеров особенный. Это первая коллаборация, которую успешно реализовали с командой Tutu.ru. Вместе мы стремились предложить уникальные возможности роста для авторов оригинального цифрового контента. Программа позволит активным студентам с перспективным контентом стать амбассадорами бренда путешествий и войти в профессиональное travel-комьюнити», — отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.
Программа рассчитана на тех, кто часто путешествует, исследует города России и мира и хочет делиться впечатлениями с аудиторией. В рамках курса участники получат возможность сотрудничать с одним из крупнейших брендов в сфере туризма, научатся взаимодействовать с рекламодателями и смогут войти в профессиональное сообщество.
Обучение включает короткие видеоуроки (10−15 минут), практические задания с обратной связью от кураторов и бонусные материалы для активных участников. Курс продемонстрирует, что вдохновляющий контент можно создавать не только в далеких странах, но и в родном регионе, важно лишь уметь находить необычные истории и интересно их преподносить.
Среди экспертов программы — travel-блогеры Марк Еремин и Лена Лисейкина, директор Школы авторов VK Анна Гилева, а также представители «Туту»: руководители по маркетингу, PR и взаимодействию с инфлюенсерами.
Курс состоит из пяти блоков, где участники узнают, как выбрать концепцию блога, вести страницу о родном крае, работать с трендами индустрии и готовить вовлекающий контент. Особое внимание уделено планированию поездок с учетом создания качественных публикаций, а также анализу ключевых метрик для монетизации блога.
«Мы объединились со Школой авторов VK вокруг общих ценностей: любви к путешествиям, желания популяризировать туризм и блогинг, саморазвития и социальной ответственности. Наш первый совместный курс призван еще больше увлечь создателей контента тематикой travel, показать, что интересные места находятся на расстоянии вытянутой руки, и помочь авторам блогов о путешествиях выйти на качественно новый уровень мастерства», — добавила руководитель направления SMM и инфлюенс-маркетинга «Туту» Евгения Андрианова.
Регистрация на курс уже открыта. Подробности доступны по ссылке.