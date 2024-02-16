В Иванове разработали метод очистки воды от неорганических загрязнений

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) разработали новый метод синтеза ультрадисперсных частиц, что позволяет одновременно ускоренно очищать воду от неорганических загрязнений. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Владимир Рыбкин.
«С использованием плазмы газового разряда мы можем получать ультрадисперсные частицы различной химической природы и с различными областями применения. Например, катализаторы, полупроводниковые материалы, очистка воды от неорганических загрязнений. В частности, последние работы посвящены получению наночастиц феррита кобальта новым двухстадийным способом», — рассказал Рыбкин.
По словам руководителя проекта, преимущества метода заключаются в скорости, ученые могут провести реакцию не за часы, а минуты. Также благодаря новому подходу частицы получаются меньше (наноразмерного диапазона).
В пресс-службе ИГХТУ отметили, что феррит кобальта сейчас широко применяется в медицине в качестве рентгеноконтрастных, сорбционных и транспортных средств, является основным компонентом для производства магнитных лент и магнитотвердых ферромагнитных материалов.