В итальянском национальном парке Чинкве-Терре заново откроют знаменитую «тропу любви»

Впрочем, мэра волнует, что популярная достопримечательность сразу привлечет толпы туристов. До закрытия «тропу любви» посещало более 850 тысяч туристов в год, и многие из них писали на скалах свои имена или любовные послания. Тогда это терпели, но сейчас, в эпоху бурного роста социальных сетей, мэр опасается, что поток туристов возрастет еще больше. В прошлом году регион посетило 4 миллиона туристов, несмотря на то, что на саму набережную они попасть не могли.