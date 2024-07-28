В итальянском национальном парке Чинкве-Терре заново откроют знаменитую «тропу любви»

«Тропа любви» — это 900-метровый участок пешеходной набережной между деревнями Риомаджоре и Манарола на набережной Лигурийского моря. Набережная здесь — это узкая вырубленная в скалах высоко над уровнем моря тропа с потрясающими видами. Чинкве-терре, национальный парк Италии, куда входят пять соседних деревень, является объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
В 2012 году из-за оползня набережная была повреждена, тогда пострадало четыре человека. Чтобы починить тропу и обезопасить ее для туристов, набережную закрыли на ремонт. Открыть маршрут планируют 9 августа в этом году.
Реставрация обошлась местному бюджету в 22 миллиона евро. Кроме ремонта самой набережной рабочие установили стальные сетки на горе, которые должны зафиксировать породу и предотвратить любые возможные несчастные случаи из-за новых оползней.
Местные жители очень рады тому, что набережная восстановлена. Фабриция Пекуния, мэр Риомаджоре и Манаролы, рассказала The Guardian, что она всегда была знаковым местом для региона, и все рады, что тяжелая работа по ее реконструкции наконец окончена.
Впрочем, мэра волнует, что популярная достопримечательность сразу привлечет толпы туристов. До закрытия «тропу любви» посещало более 850 тысяч туристов в год, и многие из них писали на скалах свои имена или любовные послания. Тогда это терпели, но сейчас, в эпоху бурного роста социальных сетей, мэр опасается, что поток туристов возрастет еще больше. В прошлом году регион посетило 4 миллиона туристов, несмотря на то, что на саму набережную они попасть не могли.
Теперь на «тропе любви» — новые правила. Писать что-либо на скалах запрещено, а вход на участок набережной будет платным. Карточка посетителя Чинкве-Терре стоит 7,5 евро, за проход на «тропу любви» нужно доплатить еще 10 евро, а в пиковые дни — 15. Гулять по набережной можно только в составе группы с гидом — одна группа в 10 человек каждые 15 минут.
Фабриция объясняет, что, с одной стороны, это снизит нагрузку на набережную, а с другой, гиды помогут туристам лучше узнать историю этого места, региона в целом и его жителей.
Сейчас деревни соединены железной дорогой, ее проложили в 1874 году. До этого, чтобы добраться от одной деревни до другой, нужно было карабкаться по скалам или воспользоваться лодкой.
«Тропа любви» же изначально появилась вовсе не из романтических побуждений — ее выбили в скалах, чтобы рабочие, которые прокладывали вторую железную дорогу в 1920-х, могли перемещаться и носить грузы вдоль стройки. Когда работа закончилась, местные жители доделали тропу так, чтобы она соединила две деревни. Они работали над этим бесплатно. Один из тех, кто выбивал тропу в скалах, был дедушкой нынешнего мэра.
Во время Второй мировой тропу закрыли, а после войны на ней часто встречались влюбленные из двух деревень, после чего она и приобрела свое название. Власти Лигурии хотели рекламировать романтичное место еще активнее: установить на входе на тропу огромный плакат с богиней любви Венерой и устроить конкурс на самый длинный поцелуй на тропе.
Но Фабриция резко выступила против. Она убеждена, что это привлечет еще больше туристов, которые испортят облик национального парка. И потом, какая романтика возможна в толпе людей?
Недавно, кстати, рассказывали про другие знаменитые места для поцелуев по всему миру.
Георгий Мазуркевич