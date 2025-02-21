В Италии захотели добиться запрета песни Эстонии на Евровидении

Композиция исполняется на смеси итальянского и английского языка, а рэпер Томми Кэш, выступающий за Эстонию, изображает на сцене мафиози.
В Codacons подчеркнули, что уважают «свободу самовыражения артистов», однако «не могут не выразить сомнения в связи с включением песни, которая оскорбляет множество людей».
Уточняется, что в тексте песни итальянцы ассоциируются с «привычными клише» о кофе и спагетти. Кроме того, возникает сходство «мафией и показной роскошью и организованной преступностью», отметила она.
Ранее сообщалось, что армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла.