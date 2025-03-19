В Италии вышла первая газета, полностью написанная нейросетью

Другие крупные издания также публично признаются, что используют нейросети для автоматизации задач и подготовки статей. Например, информационное агентство Associated Press разработало руководство для журналистов по использованию возможностей ИИ. В агентстве полагают, что нейросети могут помочь редакторам в создании заголовков или генерации идей для статей, а также ИИ может придумать вопросы для интервью и отредактировать новость на предмет грамматических и орфографических ошибок. При этом публиковать полностью сгенерированный материал запрещено, а журналисты отвечают за каждое слово в тексте.