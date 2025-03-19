В Италии вышла первая газета, полностью написанная нейросетью

Итальянская газета Il Foglio выпустила первый номер, полностью созданный искусственным интеллектом. ИИ написал все статьи, заголовки и даже добавил иронические замечания, сообщает The Guardian.
Как отметил главный редактор Il Foglio Клаудио Чераса, издание решилось на этот эксперимент, чтобы показать, как технологии искусственного интеллекта меняют современную журналистику. Специальный выпуск Il Foglio AI вышел 18 марта. Он состоит из четырех страниц и доступен как в печатном виде, так и онлайн.
«Это первая в мире ежедневная газета, полностью созданная искусственным интеллектом: от статей и заголовков до цитат и обзоров», — сказал Чераса.
Редактор пояснил, что журналисты в этом проекте лишь задавали вопросы ИИ и вычитывали ответы. По его словам, нейросеть писала простые и понятные статьи, в которых не было явных грамматических ошибок. При этом ни один материал не содержит прямых цитат людей.
Чераса считает, что этот эксперимент поможет понять, как ИИ может вписаться в процесс создания новостей.
Другие крупные издания также публично признаются, что используют нейросети для автоматизации задач и подготовки статей. Например, информационное агентство Associated Press разработало руководство для журналистов по использованию возможностей ИИ. В агентстве полагают, что нейросети могут помочь редакторам в создании заголовков или генерации идей для статей, а также ИИ может придумать вопросы для интервью и отредактировать новость на предмет грамматических и орфографических ошибок. При этом публиковать полностью сгенерированный материал запрещено, а журналисты отвечают за каждое слово в тексте.
В августе 2024 года технологическая компания OpenAI заключила многолетнее партнерское соглашение с издательским домом Conde Nast, который выпускает такие популярные журналы, как Vogue, The New Yorker и GQ. Руководство Conde Nast видит в сотрудничестве с OpenAI возможность компенсировать часть потерь, связанных с изменениями в бизнес-моделях новостных изданий.
При этом не все издания поддерживают использование ИИ. Ранее в США журналиста уличили в использовании нейросети и уволили. Репортер доверил искусственному интеллекту написание репортажей и даже сгенерировал цитаты главы штата Вайоминг.