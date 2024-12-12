В Италии впервые пересадили бьющееся сердце

«Революция, которая позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать контролируемой остановки сердца. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения — ред.) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) как в момент забора, так и при трансплантации, и будут обеспечены более быстрое восстановление сердца функции с улучшением послеоперационную производительность сердца», — говорится в сообщении.