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В Италии впервые пересадили бьющееся сердце

РИМ, 12 дек — РИА Новости. Первую в мире операцию по пересадке работающего сердца провели специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя, сообщает больнично-университетское управление города.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Революция, которая позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать контролируемой остановки сердца. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения — ред.) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) как в момент забора, так и при трансплантации, и будут обеспечены более быстрое восстановление сердца функции с улучшением послеоперационную производительность сердца», — говорится в сообщении.

Пациент, как отмечается, здоров и готовится к выписке. В том же отделении в 1985 году хирурги провели первую в Италии пересадку сердца.

Как пишет газета Messaggero, нынешняя операция произвела «коперниковскую революцию в мировой кардиохирургии». Операцию провели две недели назад над 65-летним мужчиной.

Как пояснил ведущий хирург Джино Джероза, в отличие от «обычной трансплантации, когда сердце извлекается и имплантируется в неподвижном состоянии, в этом случае оно продолжает биение, и поэтому вся трансплантация проводилась с работающим сердцем с момента забора до имплантации».