В Италии в некрополе этрусков нашли украшенную фресками гробницу

В этрусском некрополе Монтероцци, расположенном возле Тарквинии в Италии, обнаружили украшенную фресками гробницу, пишет Heritage Daily со ссылкой на руководство города Витербо. Находку совершили еще в 2022 году, но сообщили о ней только сейчас. О находке рассказали уже после того, как были проведены меры по защите захоронения от расхищения.