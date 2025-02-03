В Италии в некрополе этрусков нашли украшенную фресками гробницу

В этрусском некрополе Монтероцци, расположенном возле Тарквинии в Италии, обнаружили украшенную фресками гробницу, пишет Heritage Daily со ссылкой на руководство города Витербо. Находку совершили еще в 2022 году, но сообщили о ней только сейчас. О находке рассказали уже после того, как были проведены меры по защите захоронения от расхищения.
Фрески датируются серединой V века до н. э. На одной из них запечатлены мужчины и женщины, танцующие вокруг музыканта. На другой — мастерская, возможно, это кузнеца бога огня Сетлана (этрусского двойника бога Гефеста из древнегреческой мифологии). На одной из стен сохранилась только часть фрески, на ней изображена женщина, возможно, это хозяйка усыпальницы.
Гробницу заметили во время осмотра разграбленных и потревоженных могил. В одной из них обрушилась стена, за которой скрывалось погребальное помещение (сейчас его обозначили как «Усыпальница 6438»).
Цивилизация этрусков достигла своего расцвета в VI веке до н. э., уточняется в энциклопедии Britannica. Этруски селились между реками Тибр и Арно на территории нынешней Италии. Многие черты их культуры переняли римляне — «преемники власти на полуострове».