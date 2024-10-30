В Италии уборщица выкинула матрас с украшениями и деньгами

Матрас был обнаружен в кладовой во время уборки. Женщина решила, что он старый и ненужный, поэтому отнесла его в пункт приема крупногабаритного мусора. Спустя несколько часов пропажу заметила дочка хозяйки дома и обратилась в полицию.