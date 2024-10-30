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В Италии уборщица выкинула матрас с украшениями и деньгами

Сумма «тайника» составила 50 тысяч евро.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Miami Herald

В итальянской провинции Тревизо уборщица случайно выбросила старый матрас из дома, в котором работала. Оказалось, что в этой вещи хранились наличные деньги и ювелирные изделия на сумму 50 тысяч евро. Об этом пишет Tribuna di Treviso.

Матрас был обнаружен в кладовой во время уборки. Женщина решила, что он старый и ненужный, поэтому отнесла его в пункт приема крупногабаритного мусора. Спустя несколько часов пропажу заметила дочка хозяйки дома и обратилась в полицию.

В поисках матраса участвовали полицейские, добровольцы из гражданской обороны, а также сотрудники службы утилизации отходов. Вскоре потерянная вещь была найдена в контейнере для крупных отходов.

В полиции сообщили, что все деньги, украшения и кредитные карты вернули владельцам.

Ранее сотрудник голландского музея случайно выбросил инсталляцию.