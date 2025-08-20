В Италии сравнили Зеленского и глав ЕС с Белоснежкой и 7 гномами

«Почему они (европейские лидеры — ред.) не повторяют то, что говорят с 2022 года? Может быть, они уже поняли, что во всем ошибались и всё проиграли? Достаточно было бы признать это: “Мы — кучка бездарей, и мы приносим извинения тем, кто три года назад понимал то, что мы начинаем понимать сегодня”, — написал главред FQ.